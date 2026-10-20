Corte masivo de agua en 15 barrios de CABA: cuándo será y cuánto durará Se renovarán dos grandes conductos de 1.100 mm de diámetro que transportan el agua potabilizada desde la Planta San Martín hasta la Estación Elevadora Devoto. Qué hacer ante un corte programado de AySA. Por Agregar C5N en









Cortes programados por AySA en la Ciudad de Buenos Aires. Télam

La empresa proveedora de agua potable en el Área Metropolitana de Buenos Aires, AySA, realizará un corte programado que alcanzará a 15 barrios de la Ciudad de Buenos Aires por una renovación de dos válvulas de 1.100 mm de diámetro que transportan el agua potabilizada desde la Planta San Martín hasta la Estación Elevadora Devoto.

El operativo de infraestructura iniciará este martes 20 a las 22 y finalizará durante las primeras horas de la tarde del miércoles. En ese período, Agronomía, Belgrano, Chacarita, Coghlan, Colegiales, Núñez, Palermo, Parque Chas, Paternal, Villa Crespo, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Ortúzar, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza registrarán baja presión o faltante temporal de agua.

Los elementos a reemplazar son dos grandes conductos centenarios cuyo deterioro actual impide realizar las maniobras de operación indispensables para el correcto funcionamiento del sistema. Las piezas nuevas fueron "fabricadas especialmente para esta renovación", según la página web de AySA.

La explicación de la renovación de dos grandes válvulas centenarias en la Ciudad de Buenos Aires. aysa.com.ar Los trabajos se llevarán a cabo en horario nocturno para minimizar el impacto en el servicio a los usuarios, pero aún así la empresa solicitó a sus usuarios "hacer un uso responsable del agua potable mientras se desarrollen las tareas". "Recordamos que quienes cuenten con tanque de reserva domiciliario no se verán afectados, siempre que hagan un uso racional del agua almacenada", remarcaron.

Además, al momento del reestablecimiento del flujo podría registrarse turbiedad derivada del arrastre natural de sedimentos. Frente a este evento, se aconseja dejar correr el agua por un lapso breve hasta que recupere su claridad, destacando que la potabilidad está plenamente resguardada mediante controles periódicos de calidad.

Canales de comunicación con AySA Las familias tienen a disposición el canal de atención autogestionada a través del ChatBot: aysa.com.ar/aysa_bot. Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.