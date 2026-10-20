20 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Corte masivo de agua en 15 barrios de CABA: cuándo será y cuánto durará

Se renovarán dos grandes conductos de 1.100 mm de diámetro que transportan el agua potabilizada desde la Planta San Martín hasta la Estación Elevadora Devoto. Qué hacer ante un corte programado de AySA.

Por
Cortes programados por AySA en la Ciudad de Buenos Aires.
Cortes programados por AySA en la Ciudad de Buenos Aires.Télam

La empresa proveedora de agua potable en el Área Metropolitana de Buenos Aires, AySA, realizará un corte programado que alcanzará a 15 barrios de la Ciudad de Buenos Aires por una renovación de dos válvulas de 1.100 mm de diámetro que transportan el agua potabilizada desde la Planta San Martín hasta la Estación Elevadora Devoto.

Jorge Macrí habló sobre el sorpreviso paro de subtes. 
Te puede interesar:

Jorge Macri apuntó contra metrodelegados por el paro de subtes: "No vamos a aceptar extorsiones mafiosas"

El operativo de infraestructura iniciará este martes 20 a las 22 y finalizará durante las primeras horas de la tarde del miércoles. En ese período, Agronomía, Belgrano, Chacarita, Coghlan, Colegiales, Núñez, Palermo, Parque Chas, Paternal, Villa Crespo, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Ortúzar, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza registrarán baja presión o faltante temporal de agua.

Los elementos a reemplazar son dos grandes conductos centenarios cuyo deterioro actual impide realizar las maniobras de operación indispensables para el correcto funcionamiento del sistema. Las piezas nuevas fueron "fabricadas especialmente para esta renovación", según la página web de AySA.

La explicación de la renovación de dos grandes válvulas centenarias en la Ciudad de Buenos Aires.

La explicación de la renovación de dos grandes válvulas centenarias en la Ciudad de Buenos Aires.

Los trabajos se llevarán a cabo en horario nocturno para minimizar el impacto en el servicio a los usuarios, pero aún así la empresa solicitó a sus usuarios "hacer un uso responsable del agua potable mientras se desarrollen las tareas". "Recordamos que quienes cuenten con tanque de reserva domiciliario no se verán afectados, siempre que hagan un uso racional del agua almacenada", remarcaron.

Además, al momento del reestablecimiento del flujo podría registrarse turbiedad derivada del arrastre natural de sedimentos. Frente a este evento, se aconseja dejar correr el agua por un lapso breve hasta que recupere su claridad, destacando que la potabilidad está plenamente resguardada mediante controles periódicos de calidad.

Canales de comunicación con AySA

Las familias tienen a disposición el canal de atención autogestionada a través del ChatBot: aysa.com.ar/aysa_bot. Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El imponente Palacio Alvear, sede de la Embajada de Italia.

La Noche de las Embajadas 2026: qué palacios de Buenos Aires abren sus puertas al público

play

Peligra el servicio nocturno de colectivos en el AMBA: cuáles son las 100 líneas que podrían verse afectadas

La Cárcel de Devoto, símbolo del barrio con pesar de los vecinos.

Tragedias, motines y luchas: las marcas históricas que deja la cárcel de Villa Devoto en su cierre

Advirtieron que los recortes del servicio podrían comenzar este lunes y de forma escalonada.

Las empresas de colectivos del AMBA amenazan con recortar servicios: "Está en riesgo la continuidad"

Opciones a pocas horas de la Ciudad para pasar el día en familia.

Tres escapadas cerca de Buenos Aires para pasar el Día de la Madre 2026

play

El día después de la Marcha Federal Universitaria: destrozos y ningún encapuchado detenido

Rating Cero

Evelyn Botto y Fede Bal sorprendieron con un dato de su vida sexual.

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al contar cuántas veces al día tienen intimidad

Turf busca al doble de Joaquín Levinton para protagonizar el documental de la banda por sus 30 años.

"Buscamos Joaquines": Turf lanzó una convocatoria para encontrar al doble de Levinton para un documental

Disney busca a Elsa para protagonizar la versión teatral. 

Disney busca a la nueva Elsa: Frozen llega a la Argentina y lanzan una convocatoria para elegir a la protagonista

Luis Brandoni inició una amistad con Robert De Niro que se mantuvo durante décadas pese a la distancia.

Robert De Niro le envió una carta a la esposa de Brandoni a seis meses de su muerte: "Perdoná.."

El albúm de fotos que compartió Mauro Icardi durante sus vacaciones.

Mauro Icardi compartió un álbum con la China Suárez desde México: sin sus hijas y junto a la familia de la actriz

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

Peligran los shows de BTS en La Plata por una posible "medida de acción directa" del personal de seguridad

últimas noticias

Murió un nene de 10 años por una ameba "come-cerebros" en Catamarca y cerraron las Termas de Fiambalá

Hace 40 minutos
Evelyn Botto y Fede Bal sorprendieron con un dato de su vida sexual.

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al contar cuántas veces al día tienen intimidad

Hace 43 minutos
Lautaro Di Lollo marcó rápido para Boca y el Xeneize empató la serie ante Vasco da Gama. 

Boca saca chapa y vence 2 a 0 a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Hace 44 minutos
El Gobierno avanza con un temario consensuado con los bloques dialoguistas para obtener quorum.

Diputados debate discapacidad, morosidad y propiedad privada: se espera una sesión maratónica

Hace 51 minutos
Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel.

Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel y sorprendieron a todos

Hace 1 hora