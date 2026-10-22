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La revelación de Soledad Pastorutti sobre el delicado estado de su padre: "Ya no sabe..."

A 30 años del inicio de su carrera musical, "La Sole" dio una entrevista íntima donde explicó la difícil situación de salud que atraviesa hace varios años su padre, Omar Pastorutti.

La cantante confesó cómo atraviesa la enfermedad de su padre y compañero en su carrera profesional.

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La conductora le puso los puntos a su colega por defender a su hermana.
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Con motivo del lanzamiento de su disco Vale la pena, con el que celebra sus 30 años con la música, la intérprete habló de Omar, una figura clave en la construcción de su carrera musical.

"Mi viejo ya no sabe quién es ni quién soy yo. Fue un proceso largo de empezar a entender qué estaba pasando, de quedarme totalmente sin voz, pero de tener que seguir trabajando a pesar de eso", confesó la artista conmovida.

Soledad est&aacute; celebrando sus 30 a&ntilde;os con la m&uacute;sica.

Soledad está celebrando sus 30 años con la música.

En el nuevo trabajo, "La Sole" le rinde un homenaje a su padre con el tema Mi refugio, que grabó una única vez y quedó para el álbum: "La grabé una sola vez. Grabé frase por frase porque íbamos cortando, pero necesitaba agradecerle".

En las entrevistas de prensa, Pastorutti recordó sus comienzos, cuando Omar compraba sus primeros miles de discos para sostener el contrato con la discográfica hasta venderlos en estaciones de servicio y recitales. "Él me hizo 'La Sole', me puso alas y me dio la libertad de volar", reflexionó.

Los comienzos de La Sole con la música

La carrera de Soledad Pastorutti comenzó en su niñez en Arequito, Santa Fe, impulsada por su padre Omar Pastorutti y sus presentaciones en peñas y pueblos del interior del país. Su salto definitivo a la fama ocurrió el 26 de enero de 1996 en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, con apenas 15 años. La artista se presentó junto a su hermana Natalia y su actuación, televisada en vivo, causó un gran impacto: ganó el Cosquín de Oro y fue la revelación del festival.

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