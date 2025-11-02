¿Se traslada? Qué sucede con el feriado del 20 de noviembre en 2025

- El fin de semana largo de noviembre 2025 será uno de los más esperados del año, extendiéndose del viernes 21 al lunes 24.
- El viernes 21 será día no laborable con fines turísticos, mientras que el lunes 24 será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre.
- El bloque de cuatro días consecutivos permitirá a trabajadores y estudiantes planificar viajes o descansos prolongados.
- La combinación busca ofrecer una oportunidad ideal para escapadas o actividades recreativas, aprovechando la extensión del descanso.
El calendario de Feriados de noviembre 2025 trae novedades que generan expectativa entre trabajadores, estudiantes y quienes planifican sus escapadas. Uno de los puntos más consultados es el feriado del 20 de noviembre, que en años anteriores ha coincidido con distintas fechas y movimientos del calendario laboral.