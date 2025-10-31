Confirmado: este día no laborable se suma a los feriados de noviembre 2025 La noticia generó expectativa entre trabajadores y estudiantes, atentos a cómo quedará el calendario oficial. Por







Noviembre contará con varios Feriados y días no laborables Chat GPT

Noviembre de 2025 contará con un nuevo fin de semana largo de cuatro días, ideal para quienes buscan descanso o planifican viajes.

El viernes 21 de noviembre será día no laborable con fines turísticos, mientras que el lunes 24 será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional.

Esta configuración combina un día no laborable con un feriado trasladado desde el 20 de noviembre, generando un bloque extendido de descanso.

La medida apunta a impulsar el turismo interno y ofrecer una pausa entre las obligaciones laborales. Noviembre se perfila como uno de los meses más esperados por quienes buscan un respiro entre las obligaciones laborales. A los feriados ya confirmados, ahora se suma un nuevo día no laborable que amplía las posibilidades para planificar viajes.

El agregado responde a una disposición que busca equilibrar la actividad económica con el bienestar social, ofreciendo más oportunidades para el turismo interno y el tiempo libre. Como suele ocurrir, el anuncio despertó interés tanto en el ámbito laboral como en el turístico.

Cuál es el día no laborable que se agrega a los feriados de noviembre 2025 feriado Se extiende el fin de semana largo: habrá feriado el miércoles 5 de marzo en 2025. El fin de semana largo de noviembre de 2025 se perfila como uno de los más esperados del año. Según el calendario oficial, el viernes 21 de noviembre será declarado día no laborable con fines turísticos, mientras que el lunes 24 se mantendrá como feriado nacional en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde su fecha original del 20.

De esta manera, se conformará un bloque de cuatro días consecutivos de descanso (viernes, sábado, domingo y lunes), una oportunidad perfecta para planificar viajes, escapadas o bien para descansar.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo

3 y 4 de marzo: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

18 de abril: Viernes Santo

1° de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

10 de octubre: Día de la Diversidad Cultural (trasladado desde el 12 de octubre)

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: 20 de noviembre) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre