31 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Confirmado: este día no laborable se suma a los feriados de noviembre 2025

La noticia generó expectativa entre trabajadores y estudiantes, atentos a cómo quedará el calendario oficial.

Por
Noviembre contará con varios Feriados y días no laborables

Noviembre contará con varios Feriados y días no laborables

Chat GPT
  • Noviembre de 2025 contará con un nuevo fin de semana largo de cuatro días, ideal para quienes buscan descanso o planifican viajes.
  • El viernes 21 de noviembre será día no laborable con fines turísticos, mientras que el lunes 24 será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional.
  • Esta configuración combina un día no laborable con un feriado trasladado desde el 20 de noviembre, generando un bloque extendido de descanso.
  • La medida apunta a impulsar el turismo interno y ofrecer una pausa entre las obligaciones laborales.

Noviembre se perfila como uno de los meses más esperados por quienes buscan un respiro entre las obligaciones laborales. A los feriados ya confirmados, ahora se suma un nuevo día no laborable que amplía las posibilidades para planificar viajes.

Cada jurisdicción ejerce su facultad para establecer días especiales vinculados a celebraciones fundacionales o patronales de relevancia histórica.
Te puede interesar:

Será feriado el lunes 3 de noviembre y generará un fin de semana largo en 2025: a qué se debe

El agregado responde a una disposición que busca equilibrar la actividad económica con el bienestar social, ofreciendo más oportunidades para el turismo interno y el tiempo libre. Como suele ocurrir, el anuncio despertó interés tanto en el ámbito laboral como en el turístico.

Cuál es el día no laborable que se agrega a los feriados de noviembre 2025

feriado
Se extiende el fin de semana largo: habrá feriado el miércoles 5 de marzo en 2025.

Se extiende el fin de semana largo: habrá feriado el miércoles 5 de marzo en 2025.

El fin de semana largo de noviembre de 2025 se perfila como uno de los más esperados del año. Según el calendario oficial, el viernes 21 de noviembre será declarado día no laborable con fines turísticos, mientras que el lunes 24 se mantendrá como feriado nacional en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde su fecha original del 20.

De esta manera, se conformará un bloque de cuatro días consecutivos de descanso (viernes, sábado, domingo y lunes), una oportunidad perfecta para planificar viajes, escapadas o bien para descansar.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • 18 de abril: Viernes Santo
  • 1° de mayo: Día del Trabajador
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano
  • 9 de julio: Día de la Independencia
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
  • 10 de octubre: Día de la Diversidad Cultural (trasladado desde el 12 de octubre)
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Durante los meses que quedan del 2025 aún restan varios feriados en todo el país.

Cuáles son los feriados nacionales que tendrá noviembre en 2025

Informate sobre los diversos feriados que trae el mes de noviembre.

Qué fin de semana de noviembre 2025 tendrá feriado y genera 4 días libres

En el mes de noviembre habrá varios Feriados, pero sólo uno a nivel nacional

Confirmado: el primer feriado de noviembre 2025 será fin de semana largo

Se espera con muchas ansias esta fecha para poder organizar viajes y reuniones

Día no laborable y feriado: cómo se compone el fin de semana largo de noviembre en 2025

El mes próximo trae consigo varios feriados. 

Este es el fin de semana largo que todos esperan en noviembre 2025: qué feriados tiene

Serán varias las personas que podrán disfrutar estos feriados extras

Dos nuevos feriados: qué localidades se suman al fin de semana largo del 24 de octubre en 2025

Rating Cero

Durante un tiempo se habló de una película de los Jóvenes Vengadores, pero tras los cambios en las cintas de Avengers ahora estos héroes primerizos aterrizarían juntos en Disney+ con The Champions.

Revelado: qué planes tenía Marvel para Avengers The Kang Dynasty

¿María Becerra se sumó a una plataformapara adultos?

Quién es la famosa cantante que se sumó a una plataforma para adultos: "Colapsó la página"

Meri Deal es la líder de Toco para vos.

Quién es Meri Deal, la cantante que tuvo un encuentro amoroso con Franco Colapinto

En un video publicado en Instagram, relató que durante la operación le retiraron todos los piercings del rostro.

La notoria transformación de Cande Tinelli tras pasar por el quirófano

La serie empezó a filmarse en Valencia y Madrid.

Se viene en Netflix: la serie que está inspirada en los terribles crímenes de un asesino en serie

María Becerra confirmó el lanzamiento del álbum ﻿QUIMERA.

María Becerra anunció su nuevo álbum: cómo se llama y cuándo se estrena

últimas noticias

Durante un tiempo se habló de una película de los Jóvenes Vengadores, pero tras los cambios en las cintas de Avengers ahora estos héroes primerizos aterrizarían juntos en Disney+ con The Champions.

Revelado: qué planes tenía Marvel para Avengers The Kang Dynasty

Hace 10 minutos
Según su visión, el trabajo humano se reducirá y el tiempo libre ganará protagonismo.

La teoría de Bill Gates sobre la IA y la jornada laboral: ¿se vienen 2 días de trabajo por semana?

Hace 16 minutos
¿María Becerra se sumó a una plataformapara adultos?

Quién es la famosa cantante que se sumó a una plataforma para adultos: "Colapsó la página"

Hace 18 minutos
Conocé la historia de Jenny Kelly y su actual tratamiento

Sintió algo extraño cuando se bañaba y el diagnóstico cambió su vida: qué descubrió

Hace 18 minutos
En los meses de diciembre a marzo, las playas lucen su mejor versión.

Con acantilados y un mar cristalino: cuál es la playa de Brasil que está cerca de Argentina y es ideal para visitar en 2026

Hace 19 minutos