Qué corte de carne es el mejor para hacer en el asado según un experto parrillero

Gracias a su grasa natural, esta opción se mantiene tierna y sabrosa sin necesidad de técnicas complejas.

Por
Además de la parrilla, este corte permite aprovechar cada parte sin desperdiciar nada. 

  • Un especialista en cocina recomienda un corte versátil y fácil de preparar para el asado.
  • No se trata del costillar ni del vacío, sino de un corte que combina carne y grasa de manera equilibrada.
  • Este corte se adapta bien a la cocción a las brasas sin técnicas complejas.
  • Puede hacerse en bifes gruesos, entero o a punto, según el gusto

Cuando llegan los días lindos y se multiplican los planes al aire libre, la parrilla vuelve a ocupar un lugar central. Pero entre costillar, vacío, entraña y otros clásicos, surge una pregunta clave: ¿Cuál es el mejor corte de carne para hacer en el asado, según un experto parrillero?

Según un especialista en cocina, la respuesta no está en los cortes más tradicionales, sino en uno versátil, rendidor y fácil de cocinar, ideal tanto para parrilla como para otras preparaciones.

Más allá del sabor, la propuesta gastronómica argentina se destaca por su versatilidad, facilidad de cocción y adaptabilidad a distintos platos. No solo funciona en la al calor del asador, sino que también permite preparar recetas simples y rendidoras para compartir. Para quienes buscan comer rico sin complicarse, esta opción aparece como una de las elecciones más recomendadas por los expertos.

Ni costillar ni vacío: el corte ideal para la parrilla según un asador

El cocinero y creador de contenido Nicolás Klocker, conocido en redes como @profesor_klocker, explicó cuál considera uno de los mejores cortes para el asado. Se trata del asado, también llamado sobrecostilla en otros países.

“Es un corte que sirve absolutamente para todo”, aseguró el especialista, destacando su equilibrio entre carne magra y grasa, lo que lo vuelve ideal para distintos tipos de cocción.

Según el experto, el asado ofrece varias posibilidades en la parrilla:

  • En bifes gruesos: de unos dos dedos de espesor, vuelta y vuelta, solo con sal. La clave es retirarlo jugoso.
  • Entero a la parrilla: cocinarlo alrededor de 30 minutos por lado, hasta que empiece a largar jugo.
  • A punto o tres cuartos: una cocción intermedia que resalta sabor y textura.

Qué hacer con las partes más magras del corte

Además de la parrilla, este corte permite aprovechar cada parte sin desperdiciar nada. El especialista recomienda:

  • Pinchos: cortar cubos grandes para conservar jugosidad.
  • Empanadas: picar la carne fina y condimentar bien.
  • Hamburguesas caseras: usar los despuntes y sumar un 30% de grasa para lograr medallones bien dorados y jugosos.

