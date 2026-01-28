28 de enero de 2026 Inicio
Los médicos habían descartado la enfermedad pero una baja de peso repentina reveló el diagnóstico más duro: qué era

Lo que parecía un detalle menor se transformó en el punto de partida para llegar a una historia clínica que cambió por completo.

Los médicos le dijeron que se case rápido porque su vida corría gran peligro

  • Ashley Robinson, de 35 años, atribuyó sus primeros síntomas digestivos al estrés por su casamiento y no sospechó que podía tratarse de algo grave.
  • En mayo de 2024 comenzó a notar sangrado al ir al baño, pero los médicos minimizaron la situación y le dijeron que se resolvería solo.
  • Tras casarse en julio, sufrió una pérdida de peso extrema: bajó 12 kilos en solo una semana, lo que llevó finalmente a que le hicieran estudios más profundos.
  • Una colonoscopia reveló un tumor grande en el colon; inició inmunoterapia, el tumor se redujo un 90 %, pero lamenta que el diagnóstico tardío permitió que el cáncer se diseminara al hígado.

Un cambio físico inesperado puede ser la primera señal de que algo no anda bien, incluso cuando los estudios iniciales parecen descartar cualquier problema serio. En muchos casos, la pérdida de peso repentina se interpreta como consecuencia del estrés, de un cambio de hábitos o de una etapa de mucho desgaste, y eso lleva a postergar consultas o a subestimar síntomas que merecen más atención.

Sin embargo, hay historias que muestran que el cuerpo a veces avisa de formas sutiles antes de que llegue un diagnóstico contundente. Cuando los médicos descartan una enfermedad pero los síntomas persisten o se agravan, el camino hacia la verdad puede volverse largo y lleno de incertidumbre, tanto para el paciente como para su entorno.

Cuál fue el diagnóstico del hombre que tuvo una baja de peso significativa

-Ashley Robinson

Ashley Robinson, de 35 años, pensó que las molestias digestivas que venía sintiendo estaban relacionadas con el estrés por la inminente boda. Durante un tiempo creyó que no era nada serio, pero en mayo de 2024 empezó a notar sangrado cada vez que iba al baño. Consultó a un médico, aunque le dijeron que no se trataba de algo preocupante y que el problema se resolvería solo con el paso de los días.

En junio, la situación empeoró y el sangrado se volvió mucho más intenso. Volvió a comunicarse con su doctor y terminó yendo a la guardia. “Cuando lo vi, le conté que mi bisabuela había muerto de cáncer de colon, pero me respondió que no había ninguna posibilidad y que yo era demasiado joven para eso”, relató. Ashley regresó a su casa con una medicación recetada, pero los síntomas no cedieron. Se casó en julio y, pocas semanas después, sufrió una pérdida de peso abrupta: bajó 12 kilos en apenas siete días.

Finalmente, lo internaron y, aunque su médico de cabecera seguía creyendo que no era cáncer, decidieron hacerle una colonoscopia. Allí encontraron un tumor del tamaño de una naranja en el colon. A partir de ese momento comenzó un tratamiento de inmunoterapia que logró reducir la masa en un 90 %.

Actualmente continúa con los controles y el tratamiento, con expectativas positivas. Sin embargo, asegura que si los profesionales lo hubieran escuchado antes, quizás se habría podido evitar que la enfermedad se extendiera al hígado.

