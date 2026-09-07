7 de septiembre de 2026 Inicio
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Demoras en los trenes Sarmiento, Mitre y Roca por un nuevo protocolo de alcoholemia

Las líneas Sarmiento, Mitre y Roca comenzaron este lunes con importantes demoras debido a la implementación de cambios en el protocolo de control de alcoholemia para el personal de conducción y los guardas.

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Demoras en los trenes Sarmiento, Mitre y Roca por un nuevo protocolo de alcoholemia

La jornada del lunes comenzó con complicaciones para miles de usuarios que utilizan los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las demoras afectaron desde temprano a tres de las principales líneas ferroviarias: Sarmiento, Mitre y Roca.

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Trenes Argentinos informó a través de sus redes sociales que las dificultades se originaron por la puesta en marcha de un nuevo esquema de controles al personal ferroviario.

“Los trenes de las líneas Sarmiento, Mitre y Roca operan con demoras, desde el inicio de la prestación, por la implementación de cambios en el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas”, comunicó la empresa.

Durante las primeras horas de la mañana, las demoras alcanzaron entre 40 minutos y una hora, en un momento de alta demanda por el ingreso laboral y escolar.

Malestar de los pasajeros en Liniers

El móvil de C5N recorrió durante la mañana la estación de Liniers, una de las principales cabeceras del servicio Sarmiento, y registró el malestar de los pasajeros que aguardaban la llegada de las formaciones.

Las largas esperas generaron quejas entre los usuarios, que debieron permanecer en los andenes durante más tiempo del habitual para poder abordar los trenes.

Cerca de las 8 de la mañana, las demoras continuaban afectando la prestación del servicio, mientras los pasajeros buscaban alternativas para llegar a destino.

Rubén Sobrero criticó el nuevo protocolo de Trenes Argentinos

El secretario General de la Unión Ferroviaria Oeste, Rubén Sobrero, cuestionó en diálogo con C5N los cambios implementados y aseguró que el nuevo procedimiento extendió considerablemente el tiempo necesario para realizar los controles.

El dirigente explicó que el protocolo anterior para los controles de alcoholemia y drogas demoraba unos tres minutos. Según relató, desde el viernes el procedimiento fue modificado sin consulta con los trabajadores y ahora puede extenderse entre 30 y 40 minutos.

Sobrero advirtió que la demora tiene un impacto directo en la prestación del servicio porque cada formación tiene asignados un motorman y un guarda. “Si no están en el lugar de salida, ese tren se cancela y vuelve al taller”, explicó.

En ese sentido, afirmó que durante la mañana se registraron numerosas cancelaciones por la falta de personal disponible debido a la espera de los resultados de los controles. “Está muy bien que se haga el control para garantizar que los trabajadores estén en óptimas condiciones para conducir o controlar un tren, pero bajo ningún punto de vista puede demorar 40 minutos un control de alcoholemia cuando hay elementos que te permiten hacerlo en tres minutos”, planteó.

El dirigente señaló que el gremio le pidió a la empresa que restablezca el procedimiento anterior o adopte otra alternativa para evitar nuevas cancelaciones. Además, Sobrero vinculó las dificultades con la situación general del sistema ferroviario y cuestionó el ajuste impulsado por el Gobierno. “Hay un vaciamiento en el sistema ferroviario”, afirmó, y señaló que en el Sarmiento unos 500 trabajadores dejaron sus puestos debido a los bajos salarios. “Eso afecta muchísimo porque no tenés la misma cantidad de trabajadores”, sostuvo.

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