Truco casero: este elemento que muchos tiran puede ser clave para revivir tus plantas en la rutina diaria, cuando solemos acumular objetos que terminan en la basura sin pensar en su segunda vida.

Uno de ellos son los corchos de vino. Sin embargo, este material natural tiene propiedades muy valiosas para el cuidado de las especies verdes en macetas o jardines pequeños. En lugar de tirarlos, podés reciclarlos de manera sencilla y convertirlos en un recurso ecológico que ayuda a revivir espacios verdes marchitos y mejorar el crecimiento de las más jóvenes.

El corcho, al ser un material ligero, poroso y biodegradable, puede convertirse en un gran aliado para la jardinería. Su capacidad para absorber pequeñas cantidades de agua y liberarlas lentamente en la tierra ayuda a mantener la humedad por más tiempo, algo fundamental para que la vegetación se mantenga hidratadas sin exceso de riego. Con el paso del tiempo, además, se van descomponiendo y aportan materia orgánica, enriqueciendo la tierra de forma natural y potenciando el crecimiento saludable de los brotes.

Este es el truco para reciclar los corchos y revivir las plantas Existen varias maneras de aprovecharlos: