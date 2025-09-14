14 de septiembre de 2025 Inicio
Truco casero: este elemento que muchos tiran puede ser clave para revivir tus plantas

Este material favorece el drenaje del sustrato, evitando que este se compacte y reduciendo así el riesgo de que las raíces se pudran.

Truco casero: este elemento que muchos tiran puede ser clave para revivir tus plantas en la rutina diaria.

Truco casero: este elemento que muchos tiran puede ser clave para revivir tus plantas en la rutina diaria.

Truco casero: este elemento que muchos tiran puede ser clave para revivir tus plantas en la rutina diaria, cuando solemos acumular objetos que terminan en la basura sin pensar en su segunda vida.

Te puede interesar:

Uno de ellos son los corchos de vino. Sin embargo, este material natural tiene propiedades muy valiosas para el cuidado de las especies verdes en macetas o jardines pequeños. En lugar de tirarlos, podés reciclarlos de manera sencilla y convertirlos en un recurso ecológico que ayuda a revivir espacios verdes marchitos y mejorar el crecimiento de las más jóvenes.

El corcho, al ser un material ligero, poroso y biodegradable, puede convertirse en un gran aliado para la jardinería. Su capacidad para absorber pequeñas cantidades de agua y liberarlas lentamente en la tierra ayuda a mantener la humedad por más tiempo, algo fundamental para que la vegetación se mantenga hidratadas sin exceso de riego. Con el paso del tiempo, además, se van descomponiendo y aportan materia orgánica, enriqueciendo la tierra de forma natural y potenciando el crecimiento saludable de los brotes.

corcho-plantas

Este es el truco para reciclar los corchos y revivir las plantas

Existen varias maneras de aprovecharlos:

  • Troceados en el fondo de la maceta: sustituyen a las piedras, creando una capa de drenaje más liviana.
  • Mezclados con el sustrato: cortados en pedacitos pequeños, se integran a la tierra para mejorar su estructura.
  • Enteros como cobertura: colocados en la superficie, ayudan a mantener la humedad y evitan la aparición de malezas.

Reutilizar corchos en lugar de desecharlos es una forma práctica de reducir residuos y darle un uso útil a un material que tarda años en degradarse. Además, podés sumarlo a otras prácticas de jardinería sustentable, como el compost o la reutilización de agua de lluvia, para crear un pequeño ecosistema equilibrado en tu hogar.

Con este truco casero no solo vas a revivir plantas que parecen apagadas, sino que también vas a transformar tu manera de cuidar el verde, apostando a la creatividad y la sostenibilidad.

