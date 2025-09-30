Truco de limpieza: de qué sirve hacer una mezcla con cáscara de naranjas y vinagre Es un preparado sencillo que puede convertirse en un aliado perfecto para la higiene del hogar. Por







Los trucos de limpieza caseros cada vez ganan más popularidad gracias a su bajo costo, su efectividad y la ventaja de ser alternativas más amigables.

Los trucos de limpieza caseros cada vez ganan más popularidad gracias a su bajo costo, su efectividad y la ventaja de ser alternativas más amigables con el medioambiente. Entre ellos, uno de los más buscados es la combinación de cáscaras de naranja con vinagre, ¿para qué sirve?

La naranja, además de ser una fruta rica en vitamina C, posee una cáscara con aceites esenciales de gran poder desinfectante y desodorizante. Su aroma cítrico no solo refresca el ambiente, sino que también ayuda a neutralizar olores persistentes. Por su parte, el vinagre blanco es conocido como un potente limpiador natural gracias a su capacidad para desinfectar, desengrasar y eliminar bacterias.

Cuando ambos ingredientes se combinan, se obtiene un limpiador natural de gran efectividad. El vinagre extrae los aceites esenciales presentes en la piel de la naranja, potenciando su acción limpiadora y aportando un aroma fresco que contrarresta el olor fuerte del vinagre. El resultado es un producto ideal para usar en distintas superficies del hogar.

vinagre con cascaras

Cómo es el truco casero que mezcla cáscara de naranja con vinagre Para preparar este truco de limpieza, solo se necesita llenar un frasco de vidrio con cáscaras de naranja y cubrirlas con vinagre blanco. La mezcla debe reposar entre una y dos semanas en un lugar oscuro, permitiendo que el vinagre absorba las propiedades de la fruta. Pasado ese tiempo, se cuela el líquido y se guarda en un pulverizador.