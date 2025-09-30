30 de septiembre de 2025 Inicio
"Corre riesgo su vida": la familia de Matías Ozorio advirtió que "no se entrega por miedo"

La comadre de Raquel, mamá del joven, dio testimonio de cómo se habría iniciado en el narcomenudeo tras perder todos sus ahorros en la criptoestafa $LIBRA. Además, puso en duda su participación en el triple femicidio de Florencio Varela: "En el barrio todo el mundo dice que es un perejil".

La familia de Matías Ozorio teme que un sicario enviado por narcotraficantes vaya a buscarlos.

La comadre de la mamá de Matías Ozorio, buscado por la Policía al ser considerado la mano derecha de Pequeño Jota y acusado de haber tenido parte en el triple femicidio en Florencio Varela, advirtió que su familia cree que "su vida corre peligro" y que "no se entrega por miedo" en el marco de narcocriminalidad que envuelve al brutal asesinato.

El triple femicidio en Florencio Varela sigue conmocionando al país.
Triple femicidio en Florencio Varela: la hipótesis del fiscal sobre la participación de los detenidos

La mujer, quien no quiso dar su nombre y dialogó con C5N de espaldas a la cámara, contó el sufrimiento de su familia. "Su madre y su abuela lloran y dice 'estamos preparados para que nos llamen y nos digan que a Matías lo encontraron con un tiro en la cabeza'. Ya le echaron toda la culpa a él", relató, desde el barrio Zavaleta, en Barracas.

Además, puso en duda la veracidad de las acusaciones en contra de Ozorio. "No tengo idea qué relación tenga con Pequeño Jota. Nunca escuché ese nombre en mi vida. Debe ser un soldadito más. No sé de quién, porque acá hay muchos. Si existe ese Pequeño Jota, cosa que yo no creo, es un soldadito más. Estoy convencida de que es un perejil. Si él fue, y de verdad está implicado, que pague lo que tenga que pagar", sostuvo.

"El que lo conoce a Mati sabe que no va a ser un narco. No le da la sangre. Lo quieren involucrar. En el barrio todo el mundo dice que es un perejil, que le están echando toda la culpa a él, porque supuestamente vivía con este Pequeño Jota. No pondría las manos en el fuego por nadie, pero no lo creo capaz. Pero si tiene que pagar, que pague", insistió.

"Creo que lo están usando para que se calme todo esto y tener un culpable. Creo que corre riesgo su vida y que no se entrega por miedo, de que si habla vayan a buscar a su familia. Ellos tienen terror, no saben si va a venir un narco, si van a mandar un sicario", concluyó.

Perdió todos sus ahorros en la criptoestafa $LIBRA y se metió en el narcomenudeo: la historia de Matías Ozorio, mano derecha de Pequeño Jota

La mujer ilustró el oscuro panorama del barrio Zavaleta. "Acá en la villa todo el mundo vende droga, es caramelo para los niños, es lamentable. Fue de siempre, pero estos últimos años fueron peor. Veo mucha pasta base, hay muchos chicos de 12, 13 años arruinado. Todos conocemos los puntos, ya no hay un búnker como antes, se hace a la luz del día. Ahora te venden en la plaza, en la esquina, en cualquier lado. El narcotráfico copó el barrio, cada vez más son chicos jóvenes", describió.

En ese duro contexto, Ozorio tenía un presente relativamente estable. "Trabajó en el Hospital Italiano, era camarero, tenía muy buen sueldo, pero se le metió la idea de ser millonario con las criptomonedas", explicó. "Invirtió todos sus ahorros en $LIBRA. Antes lo tenía en el Facebook a él y veía que subía facturas de criptomonedas, que ya iba a llegar a ganar", agregó.

"Cuando perdió todo lo vi muy dejado, ya no era el Matías de antes. Tenía la cabeza gacha, apenas hablaba. Antes era simpático, jodón, buena onda. Su abuela lo echó hace casi un año. Ella le tenía adoración. Pero cuando perdió este trabajo y por esto de las criptos se enojó mucho con él, y él le faltó el respeto. Ella le decía que no le gustaba, que eso lo iba a volver loco. Si iba a estar con esas boludeces que se fuera", narró.

En ese marco, según contó la mujer, optó por el camino que tenía a mano. "Lamentablemente, acá en la villa a donde vayas venden droga. Una vez que los chicos se meten ya no pueden salir. O terminan consumidos por la droga que venden. Si Matías se metió en esto por las deudas, no tuvo escapatoria. Él estaba muy desesperado y acá vender droga es lo más factible que hay", concluyó.

