Triple femicidio en Florencio Varela: dejaron una nota en una comisaría con pistas sobre Pequeño J

La carta, anónima y manuscrita, llegó a la Comisaría 4D de la Policía de la Ciudad, a 30 cuadras del barrio Zavaleta. El fiscal ordenó relevar las cámaras de seguridad para tratar de identificar a la persona que la dejó.

Pequeño J está señalado como el autor intelectual del triple femicidio.

En medio de la investigación por el triple femicidio en Florencio Varela, la Policía de la Ciudad encontró una nota manuscrita con pistas sobre el presunto paradero de Pequeño J, el líder narco señalado como autor intelectual de los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

La carta apareció este martes en la Comisaría Vecinal 4D, ubicada sobre la calle California 1850, en Barracas. La dependencia queda a unas 30 cuadras del barrio Zavaleta, donde se realizaron allanamientos en busca de Tony Janzen Valverde Victoriano, quien permanece prófugo.

La nota anónima apunta contra un hombre al que identifica como "Emanuel Nicolás" y lo acusa de ser "el narcotraficante amigo de Pequeño J". También aporta una dirección en la que supuestamente se encontraría esta persona, y aclara que "antes vivía en Villa Zavaleta".

El fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, ordenó que la carta sea secuestrada y remitida a la sede judicial. También pidió que se haga un relevamiento de las cámaras de seguridad de la Comisaría 4D para tratar de identificar a la persona que dejó la misiva.

Pequeño J sigue prófugo, pero la causa ya tiene siete detenidos. Los dos últimos son Víctor Sotacuro, el chofer del Volkswagen Fox que sirvió de apoyo a la Chevrolet Trucker en la que llevaron a Lara, Brenda y Morena a la vivienda donde fueron asesinadas, y su sobrina Florencia Ibáñez, quien lo acompañaba.

El auto fue localizado este lunes por la noche en Quilmes y secuestrado por la Policía Bonaerense. Junto a los dos detenidos viajaba un tercer ocupante que permanece sin identificar. El abogado de Sotacuro e Ibáñez, Guillermo Endi, adelantó que sus clientes probablemente declaren este martes.

"Si lo que me falta ver de la causa no es tan complejo, hoy Florencia declara; si no, me tomaré unos días para estudiar bien, pero sí va a declarar. Víctor seguramente va a estar un poco más complejo. No creo que sea el estado de Florencia", explicó en rueda de prensa.

Respecto a la situación de sus defendidos, señaló que Ibáñez dejó el auto en Quilmes para "resguardarlo" porque "los vecinos se lo iban a prender fuego y no lo iba a poder entregar". También argumentó que Sotacuro escapó a Bolivia, donde fue detenido, por "miedo" y el "susto que tenía".

