La teoría de Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, implica en el crimen a cuatro de los siete arrestados y a dos de los prófugos: Pequeño Jota y Matías Ozorio, su presunto ladero.

Mientras avanza la investigación del triple femicidio en Florencio Varela, el fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, elaboró la hipótesis de la causa que implica en el crimen a cuatro de los siete detenidos y a dos de los prófugos: Pequeño Jota y Matías Ozorio , su presunto ladero.

El funcionario, en un documento publicado por TN, estableció que entre el 19 de septiembre a las 22:30 y el 23 de septiembre a las 18, "un número indeterminado de sujetos, de distinto sexo, entre los que se encontraban Maximiliano Andrés Parra, Daniela Iara Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Celeste Magalí González Guerrero, Julio Valverde y/o Montana y/o Pequeño Jota y Matías Agustín Ozorio ", tomaron parte en el asesinato.

"Actuando con división de roles, en el interior del domicilio ubicado en la calle Chañar 702, Villa Vatteone, partido de Florencio Varela, y con claras intenciones de causarles la muerte, aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas sobre la superficie corporal de la humanidad de Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez ", añade el texto.

Estos ataques les ocasionaron "lesiones de tal magnitud que provocaron su deceso; ello, obrando a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios que van más allá de lo necesario para cometer el acto , concurso premeditado de todos ellos y aprovechando los masculinos su condición biológica dominante de género al ejercer violencia de género sobre las víctimas mujeres ; acto seguido y con fines de lograr su impunidad enterraron a las víctimas en el patio del citado domicilio, dándose a la fuga del lugar".

"Asimismo, como hipótesis accesoria, Iara Daniela Ibarra y Maximiliano Andrés Parra ayudaron a Celeste Magalí González Guerrero a eludir el accionar de la Justicia al constituirse en el domicilio citado, alterar y hacer desaparecer rastros, pruebas o instrumentos del delito, al limpiar y modificar la escena del crimen a sabiendas de la participación previa de Celeste Magalí González Guerrero en la comisión de un delito precedente especialmente grave", plantea el documento.

Frente a esto, propone la figura de "homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género", y el ulterior "encubrimiento agravado por resultar el hecho especialmente grave".

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, brindó detalles sobre la investigación del triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, en declaraciones a C5N. Según el funcionario, hasta el momento hay siete detenidos y cinco personas más identificadas, mientras continúan las pericias telefónicas que permiten ubicar a los involucrados en la escena del crimen.

“Más allá de las detenciones, la causa está avanzando con las pericias telefónicas que nos permiten ubicar a diferentes actores en la escena del crimen, incluso si ellos se niegan a declarar”, dijo Alonso. El ministro explicó que la investigación combina inteligencia criminal, análisis de antenas de teléfonos y cámaras de seguridad, lo que permitió establecer la presencia de los sospechosos en lugares y momentos precisos.

Según Alonso, el triple femicidio estuvo planificado con el objetivo de garantizar la impunidad de los asesinos: “Se buscaba que las tres víctimas estén desaparecidas y no supiéramos dónde estaban sus cuerpos”.

Sin embargo, también señaló que el triple crimen buscó también fortalecer la imagen del líder dentro de la organización narco. “Ellos buscaban fortalecer la imagen del líder, que se venga a imponer con dinámicas del narcotráfico que son comunes en México o Perú. Las personas que detuvimos no niegan haber estado en el lugar pero están con mucho temor. Estamos frente a una organización que hacía del miedo y del pánico un modus operandi para lograr subordinación”.

Alonso destacó la labor de la policía: “La rápida y profesional actuación permitió encontrar el lugar donde habían sido enterradas las chicas y, a partir de ahí, desarmar la trama de impunidad que habían planificado”.

Sobre los cabecillas de la organización, señaló que ya no se encuentran en el conurbano: “Por eso decidimos mostrar la identidad y pedir la captura nacional e internacional. Esperamos que estas personas dejen de recibir apoyo de sus estructuras”.

El ministro advirtió que la banda cuenta con una red logística para el narcotráfico, que transporta droga desde la frontera norte hasta la provincia de Buenos Aires, con vías de escape preparadas: “No descartamos que estas personas tengan una red logística. La droga recorre 2.000 kilómetros antes de llegar a la provincia”.