30 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La Ciudad de Buenos Aires habilita puestos de cargas para autos eléctricos en las calles

Es para facilitar el desarrollo de la electromovilidad, en alianza con el sector privado. Habrá puestos de abastecimiento en estaciones de servicio, centros comerciales y en veredas.

Por
La Ciudad avanza en el desarrollo tecnológico.

La Ciudad avanza en el desarrollo tecnológico.

La Ciudad planea instalar 400 puestos de carga para autos eléctricos en los próximos dos años en estaciones de servicio, en garajes comerciales y también sobre veredas de parques o plazas y frente a establecimientos públicos administrados por el Gobierno porteño.

Llega el Festival Internacional de Cine de la UBA con entrada libre y gratuita
Te puede interesar:

Cine gratis: en octubre llega el Festival Internacional de Cine de la UBA con entrada libre

La electromovilidad es uno de los grandes desafíos urbanos de la próxima década y Buenos Aires facilita el desarrollo de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en la vía pública con una nueva normativa.

El programa Electromovilidad Porteña se implementará en conjunto con el sector privado: las empresas estarán a cargo de la inversión, instalación y mantenimiento de los cargadores, mientras que la Ciudad fijará los requisitos técnicos, dará los permisos y garantizará el ordenamiento urbano.

"Queremos ser referentes en infraestructura de carga eléctrica y acompañar el desarrollo de esta industria sin emisiones contaminantes. Nuestro objetivo es alcanzar las 200 estaciones de carga en espacios privados con acceso público y otras 200 en espacios públicos en los próximos dos años", dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, junto a empresarios del sector. Lo acompañaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua.

Carga electrica
Habrá puestos de abastecimiento en estaciones de servicio, centros comerciales y en veredas.

Habrá puestos de abastecimiento en estaciones de servicio, centros comerciales y en veredas.

Una regla clave es que todos los puestos de carga deberán contar con una aplicación que permita consultar en tiempo real la disponibilidad de los cargadores.

Para la implementación en espacios privados de acceso público, como garajes comerciales, estaciones de servicio y estacionamientos de centros comerciales, podrán instalarse equipos a partir de 7 kW (carga lenta) en corriente alterna, con la posibilidad de optar por cargadores de corriente continua. También se prevé la instalación en la vía pública con potencias a partir de 22 kW (carga semirrápida), tanto en corriente alterna como continua.

En la vía pública, las estaciones de carga solo podrán ubicarse sobre la vereda de parques y plazas no emblemáticas, frente a establecimientos públicos administrados por el Gobierno porteño y frente a locales comerciales. Deberán instalarse en lugares con estacionamiento permitido las 24 horas, con un máximo de dos posiciones de carga por cuadra junto con la señalización correspondiente. Estará prohibida su instalación en la calzada.

La Ciudad está avanzando hacia la electromovilidad y queremos que el sector privado nos acompañe en este proceso. El parque automotor eléctrico tendrá un aumento significativo y estamos fijando reglas claras para alentar la inversión genuina en Buenos Aires con infraestructura eléctrica de carga", explicó Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad e Infraestructura.

Estas medidas posicionan a la Ciudad como referente en Argentina en infraestructura de carga eléctrica para promover la movilidad sostenible y se suman a las exenciones de patentes para autos eléctricos (100%) e híbridos (al 100% por 2 años) y a las exenciones en peajes de las autopistas de la Ciudad (hasta agosto de 2026).

En el marco de las políticas de innovación y movilidad sustentable que impulsa la gestión, la primera línea de buses eléctricos transita por el centro porteño y conecta Parque Lezama con Plaza San Martín, en Retiro. Además, el TramBUS, con unidades 100% eléctricas, silenciosas y sin emisiones, beneficiará a unos 50 mil usuarios diarios, al unir Nueva Pompeya con el Aeroparque Jorge Newbery y con Barrancas de Belgrano. Y a partir de 2027 los colectivos de la Ciudad deberán incorporar unidades nuevas con tecnología de energía limpia (eléctricos o GNC) y renovar las unidades antiguas con un tope de 10 años.

Noticias relacionadas

play

"Corre riesgo su vida": la familia de Matías Ozorio advirtió que "no se entrega por miedo"

Estela de Carlotto tiene 94 años. 

Internaron de urgencia a Estela de Carlotto en una clínica de La Plata

Los trucos de limpieza caseros cada vez ganan más popularidad gracias a su bajo costo, su efectividad y la ventaja de ser alternativas más amigables.

Truco de limpieza: de qué sirve hacer una mezcla con cáscara de naranjas y vinagre

El triple femicidio en Florencio Varela sigue conmocionando al país.
play

Triple femicidio en Florencio Varela: la hipótesis del fiscal sobre la participación de los detenidos

La mujer tenía 52 años.

Una mujer saltó desde una avioneta en Miramar, le falló el paracaídas y murió

Pequeño J está señalado como el autor intelectual del triple femicidio.

Triple femicidio en Florencio Varela: dejaron una nota en una comisaría con pistas sobre Pequeño J

Rating Cero

El guiño de Fede Bal a su padre y a Los Simuladores

El guiño de Fede Bal a su padre y Los Simuladores en los Martín Fierro que se hizo viral

Del Moro le dio el oro a Del Moro.

Los mejores memes de los Martín Fierro, luego del Oro para Santiago del Moro

Los mejores looks de Martín Fierro 2025.

Con Pampita y Natalia Oreiro a la cabeza, los mejores looks del Martín Fierro 2025

El look de la modelo que causó furor en redes.

El look de Silvina Escudero que se robó las miradas: un vestido largo con escote y espalda descubierta

Marvel y Disney Plus no han confirmado una segunda temporada.

Futuro cercano: ¿tendrá Marvel Zombies una nueva temporada en Disney+?

La actriz murió a los 86 años.

Murió Adriana Aizenberg, reconocida actriz de El Encargado y Los exitosos Pells

últimas noticias

play

"Corre riesgo su vida": la familia de Matías Ozorio advirtió que "no se entrega por miedo"

Hace 9 minutos
El Congreso de Estados Unidos es clave para evitar el cierre del gobierno.

Estados Unidos se encamina a un cierre del gobierno: qué significa y cuáles son las causas

Hace 34 minutos
El encuentro tendrá lugar 12 días antes de las elecciones legislativas nacionales.

Nuevo encuentro de Milei con Trump: será el 14 de octubre en la Casa Blanca

Hace 43 minutos
Los beneficios estarán disponibles en supermercados de todo el país.

El Gobierno anunció un programa de descuentos para jubilados en supermercados: cómo funcionará

Hace 55 minutos
Néstor Grindetti firmó contrato con Atomik y rompió el vínculo con Puma

Inesperada manifestación de hinchas de Independiente por una polémica decisión de la dirigencia

Hace 1 hora