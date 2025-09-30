Internaron de urgencia a Estela de Carlotto en una clínica de La Plata La titular de Abuelas de Plaza de Mayo fue ingresada durante la mañana al Sanatorio IPENSA debido un cuadro de vómitos y deshidratación. Aseguran que su estado “no es grave” y se espera que en las próximas horas reciba el alta. Por







Estela de Carlotto tiene 94 años. Hugo Arias DyN

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue internada de urgencia este martes en una clínica privada de La Plata debido a un cuadro de vómitos y deshidratación.

Fuentes médicas de la institución aseguraron, consigna la información de Ámbito, que su cuadro "no es nada grave" y detallaron que la internación se realizó por precaución con el objetivo de mantener a la paciente en observación. Se espera que en las próximas horas reciba el alta.

La dirigenta, que el próximo 22 de octubre cumplirá 95 años, recibió la asistencia en el Sanatorio IPENSA, donde permanece bajo cuidados médicos en la habitación 222 del centro médico ubicado en la calle 59, entre 3 y 4.

Estela de Carlotto Estela de Carlotto tuvo que ser internada por un cuadro de vómitos. Redes sociales