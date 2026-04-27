27 de abril de 2026 Inicio
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Esteban Bullrich denunció que no puede acceder a su cuenta de Binance porque la ELA alteró su rostro

El exministro de Educación reclamó el acceso a sus fondos tras la falla del sistema de identificación biométrica. "La ELA está tomando mi cuerpo. No debería también llevarse mi dinero", escribió en X.

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Esteban Bullrich reclamó una solución a la empresa financiera.

Esteban Bullrich reclamó una solución a la empresa financiera.

El exsenador Esteban Bullrich denunció este lunes a la plataforma de criptomonedas Binance por impedirle el acceso a su cuenta personal. El dirigente padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y el sistema de seguridad de la aplicación rechazó su identificación biométrica de forma sistemática.

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El inconveniente surgió a raíz de los cambios físicos que la enfermedad provocó en el rostro del exministro de Educación. Debido a esta situación, el software de reconocimiento facial de la empresa dejó de reconocer su identidad y bloqueó la disponibilidad de sus activos digitales.

Bullrich utilizó sus redes sociales para visibilizar el reclamo con un mensaje directo hacia la compañía financiera. En su descargo, el político manifestó con dureza: "La ELA está tomando mi cuerpo. No debería también llevarse mi dinero".

El exfuncionario cuestionó la prioridad que la firma otorga a las herramientas de inclusión para personas con discapacidad. "Esto es lo que pasa cuando una plataforma que mueve miles de millones trata la accesibilidad como algo opcional", sentenció el dirigente a través de su cuenta de X.

tweet esteban bullrich

Esteban Bullrich reclama medidas de inclusión efectivas en el sistema financiero

La crítica hacia la plataforma incluyó una calificación categórica sobre el manejo de la situación de salud del usuario. El referente de Juntos por el Cambio remató su exposición con la frase "Vergüenza para Binance" debido a la ausencia de métodos de validación manual.

La empresa de servicios financieros digitales se presenta en su sitio web como un ecosistema global de alta tecnología. No obstante, el caso de Bullrich reveló la vulnerabilidad de los clientes con condiciones de salud que alteran su fisonomía de forma progresiva.

El conflicto permanece sin solución técnica para el exfuncionario a pesar de la difusión masiva de su pedido.

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