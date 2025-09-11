11 de septiembre de 2025 Inicio
Qué podés hacer si tenés rosas en tu jardín pero le aparecen manchas negras

Atender estos detalles ayuda a prolongar la vida de las plantas y a mantener un espacio verde saludable.

Conocé los tips de cuidados para este tipo de plantas.

Conocé los tips de cuidados para este tipo de plantas.

El cuidado de las plantas en el hogar suele traer consigo algunos desafíos, especialmente cuando aparecen señales que ponen en riesgo su salud y estética. En el caso de las rosas, uno de los problemas más frecuentes se presenta cuando sus hojas muestran manchas oscuras que preocupan a quienes las cultivan.

Este tipo de situaciones despierta preguntas sobre las causas y, sobre todo, sobre qué medidas se pueden tomar para proteger al jardín sin perder la belleza característica de estas flores. La respuesta combina conocimientos de jardinería y algunas prácticas simples de mantenimiento.

Qué hacer si a tus rosas les aparecen manchas negras

-Planta manchas negras

La aparición de manchas negras en las hojas de las plantas suele deberse a infecciones fúngicas o bacterianas favorecidas por la humedad y el calor. También puede originarse por “estrés ambiental”, como exceso de sol o fertilizantes, o bien por plagas como pulgones, cochinillas o moscas blancas. Este problema es común en muchas especies y provoca que el follaje se debilite, amarillee y caiga, sobre todo en otoño.

Monty Don, reconocido presentador de Gardeners’ World, explicó en el podcast de la BBC que, aunque estas manchas son antiestéticas, no afectan la floración ni la salud general de la planta. Sin embargo, para quienes desean mantener un jardín prolijo, brindó una serie de consejos prácticos: evitar regar por encima para no mojar las hojas, ya que el exceso de humedad es el principal detonante de esta afección.

El experto también recomienda rastrillar bien la tierra en invierno para eliminar esporas, dejar el suelo expuesto durante los meses fríos y aplicar una capa gruesa de mantillo al inicio de la primavera. De este modo, se limita la propagación de la mancha negra y se favorece un crecimiento más saludable y vigoroso con la llegada de la nueva temporada.

