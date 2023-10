Tristeza en redes sociales por el famoso "Perrito Malvado" de TikTok, que se enojaba cuando le cantaban

La cuenta que lo hizo viral fue @panchoperritomalvado777 y estuvo a tan solo 80 mil seguidores de llegar al millón y, en varios videos superó esa cifra de visualizaciones.

“Te voy a extrañar mucho, cuantas locuras juntos, me quedo con los lindos recuerdos, siempre te amaré panchito”, compartió en su Facebook Morante.

perrito malvado

El perro fue popularmente conocido porque se enojaba cada vez que su dueño le cantaba canciones y terminaba la lista de temas con "mi bebito fiu fiu". La forma de ser ganó el cariño de todos los internautas que al enterarse de la noticia, lo despidieron con mucha tristeza en redes sociales.

Se supo que Perrito Malvado murió tras un infarto. A su vez, también había sufrido de moquillo, enfermedad que deja secuelas de temblores en los perros.

Los mensajes de los seguidores tras la muerte del Perrito Malvado de TikTok

Un seguidor de la cuenta compartió un video con un mensaje luego de que trascendiera la triste noticia. "Con lágrimas en mis ojos, me cuesta creer la pérdida del Perrito Malvado, quien me sacó más de una sonrisa en mis momentos más difíciles. Gracias Rosendo Morante (dueño) por compartirnos tantos momentos con Malvado", expuso. Otros señalaron: "No lo puedo creer", "no puedo dejar de llorar", "llegué a querer un perrito de TikTok".