La película, protagonizada por Pedro Pascal, revivió la saga de superhéroes y mostró un personaje clave para el universo de la productora.

La nueva película de “Los 4 Fantásticos” estará disponible a partir del miércoles 5 de noviembre en Disney+.

La última película de Marvel llega a Disney+: cuándo se estrena en el streaming

A tres meses de su estreno en los cines, “Los 4 Fantásticos: Primeros pasos” desembarcará en Disney+ . La película que marcó el regreso de la familia con superpoderes , liderada en esta oportunidad por el actor chileno Pedro Pascal , estará disponible en la plataforma de streaming para los fanáticos de Marvel .

El filme, dirigido por Matt Shakman , da inicio a una nueva etapa dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con un elenco renovado. Pascal interpreta a Reed Richards (Mister Fantástico), Vanessa Kirby a Sue Storm (la Mujer Invisible), Joseph Quinn a Johnny Storm (la Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach a Ben Grimm (la Cosa) .

Desde su estreno a mediados de julio de 2025 , la película se consolidó como uno de los 10 estrenos más taquilleros del año y acumuló 521 millones de dólares gracias a su estética retrofuturista y su fidelidad al legado de los cómics de Stan Lee y Jack Kirby .

La trama traslada a los espectadores a los años 60 , en un mundo retrofuturista , donde cuatro exploradores espaciales sufren una transformación tras ser expuestos a rayos cósmicos . Cada uno descubre habilidades extraordinarias: Reed Richards adquiere elasticidad sobrehumana, Sue Storm puede volverse invisible y generar campos de fuerza, Johnny Storm domina el fuego y puede volar, y Ben Grimm se convierte en un coloso de fuerza sobrehumana y piel rocosa.

Los cuatro formarán la “Primera Familia” de superhéroes y deberán enfrentarse a amenazas cósmicas, incluyendo un devorador de planetas y su heraldo plateado, mientras lidian con desafíos personales que redefinen sus identidades como héroes.

Además, la película introduce al primer súper bebé de Marvel: Franklin Richards, el hijo de Reed y Sue. En los cómics es uno de los mutantes más poderosos del universo: puede alterar la realidad a su antojo, crear universos enteros desde cero y enfrentarse sin dificultad a entidades cósmicas. Y esto lo hace con tan solo cinco años.

