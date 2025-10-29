IR A
IR A

Confirmado por Marvel: cuándo es el estreno de Los 4 Fantásticos primeros pasos en streaming

La película, protagonizada por Pedro Pascal, revivió la saga de superhéroes y mostró un personaje clave para el universo de la productora.

La nueva película de “Los 4 Fantásticos” estará disponible a partir del miércoles 5 de noviembre en Disney+.

La nueva película de “Los 4 Fantásticos” estará disponible a partir del miércoles 5 de noviembre en Disney+.

  • “Los 4 Fantásticos: Primeros pasos” desembarcará en Disney+. La película que marcó el regreso de la familia con superpoderes, liderada en esta oportunidad por el actor chileno Pedro Pascal.
  • El filme, dirigido por Matt Shakman, da inicio a una nueva etapa dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con un elenco renovado.
  • La película se consolidó como uno de los 10 estrenos más taquilleros del año y acumuló 521 millones de dólares gracias a su estética retrofuturista.
  • Este film introduce al primer súper bebé de Marvel: Franklin Richards, el hijo de Reed y Sue. En los cómics es uno de los mutantes más poderosos del universo: puede alterar la realidad a su antojo, crear universos enteros desde cero y enfrentarse sin dificultad a entidades cósmicas.
La última película de Marvel Studios llega a Disney+.
Te puede interesar:

La última película de Marvel llega a Disney+: cuándo se estrena en el streaming

A tres meses de su estreno en los cines, “Los 4 Fantásticos: Primeros pasos” desembarcará en Disney+. La película que marcó el regreso de la familia con superpoderes, liderada en esta oportunidad por el actor chileno Pedro Pascal, estará disponible en la plataforma de streaming para los fanáticos de Marvel.

El filme, dirigido por Matt Shakman, da inicio a una nueva etapa dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con un elenco renovado. Pascal interpreta a Reed Richards (Mister Fantástico), Vanessa Kirby a Sue Storm (la Mujer Invisible), Joseph Quinn a Johnny Storm (la Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach a Ben Grimm (la Cosa).

Desde su estreno a mediados de julio de 2025, la película se consolidó como uno de los 10 estrenos más taquilleros del año y acumuló 521 millones de dólares gracias a su estética retrofuturista y su fidelidad al legado de los cómics de Stan Lee y Jack Kirby.

Cuándo será el estreno de Los 4 Fantásticos: primeros pasos de Marvel en Disney+

La trama traslada a los espectadores a los años 60, en un mundo retrofuturista, donde cuatro exploradores espaciales sufren una transformación tras ser expuestos a rayos cósmicos. Cada uno descubre habilidades extraordinarias: Reed Richards adquiere elasticidad sobrehumana, Sue Storm puede volverse invisible y generar campos de fuerza, Johnny Storm domina el fuego y puede volar, y Ben Grimm se convierte en un coloso de fuerza sobrehumana y piel rocosa.

Los-Cuatro-Fantásticos-2025-trailer-poster.jpg

Los cuatro formarán la “Primera Familia” de superhéroes y deberán enfrentarse a amenazas cósmicas, incluyendo un devorador de planetas y su heraldo plateado, mientras lidian con desafíos personales que redefinen sus identidades como héroes.

Además, la película introduce al primer súper bebé de Marvel: Franklin Richards, el hijo de Reed y Sue. En los cómics es uno de los mutantes más poderosos del universo: puede alterar la realidad a su antojo, crear universos enteros desde cero y enfrentarse sin dificultad a entidades cósmicas. Y esto lo hace con tan solo cinco años.

La nueva película de “Los 4 Fantásticos” estará disponible a partir del miércoles 5 de noviembre en Disney+.

Los-Cuatro-Fantasticos-poster-imax.jpg
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Si hablamos de nostalgia y puro amor por la animación noventera, X-Men ’97 ha sido una joya inesperada. La serie animada de Disney+ no solo ha devuelto la estética clásica y el espíritu de la original, sino que además ha conectado directamente con las nuevas tramas del multiverso de Marvel.

Cuáles son los próximos proyectos que tiene Marvel para los X-Men: ¿el año que viene?

Hasta el momento, Jeremmy Renner no ha sido confirmado en Avengers Doomsday, que es el próximo proyecto de Marvel.

Qué dijo Jeremy Renner sobre la posible vuelta de Kang a las películas de Marvel

Marvel Studios podría sumar a una de las estrellas de Hollywood.
play

Estrella del cine anunció su deseo de volver a Marvel: de quién se trata

El año 2020 fue uno muy complicado. La pandemia afectó a todos los ámbitos y el cine fue uno de ellos. Hace cinco años se estrenó una película de Marvel de la que nadie se acuerda ya. Los Nuevos Mutantes (2020), dirigida por Josh Boone.

La protagonizan Anya Taylor-Joy y Maisie Williams, pero fue un fracaso en Marvel y nadie la recuerda: qué película es

A Vengadores 5, que se estrena en cines en diciembre de 2026, le seguirá la secuela Vengadores: Secret Wars, también con los Russo como directores. La película, que llega a los cines en diciembre de 2027, se encargará de reiniciar el UCM.

Fue clave en Los Vengadores, tuvo su serie de Marvel pero no se sabe si estará en Doomsday: quién es

Elizabeth Olsen, conocida por su papel icónico como Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha tomado una decisión contundente sobre su futuro en la industria del cine.
play

Le puso los puntos a Marvel: esta famosa actriz se cansó del streaming y pidió aparecer solo en los cines

últimas noticias

play

Estudiantes santafesinos visitaron C5N y conocieron cómo se construye la noticia cada día

Hace 13 minutos
Castro aseguró que otros gobernadores lo felicitaron por el operativo.

El gobernador Castro aseguró que la operación en Río de Janeiro fue un "éxito" y minimizó las muertes

Hace 14 minutos
play
Impactantes videos: así se desarrolló el minuto a minuto de la masacre en Río de Janeiro, que dejó al menos 120 muertos

Impactantes videos: así se desarrolló el minuto a minuto de la masacre en Río de Janeiro, que dejó al menos 120 muertos

Hace 14 minutos
Qué se puede hacer en esta localidad bonaerense.

El destino poco conocido cerca de Buenos Aires para degustar delicias artesanales

Hace 18 minutos
play
 “Ataque 13” llegó el martes 21 de octubre a Netflix, y se convirtió en un entretenimiento garantizado que te mantiene atrapado de principio a fin. 

Terror puro: de qué se trata Ataque 13, la película con adolescentes que llegó a Netflix y te dejará asustado

Hace 19 minutos