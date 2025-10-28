Encontraron el cuerpo sin vida del joven desaparecido en Ezeiza Tenía 18 años y fue encontrado por buzos tácticos en el cauce del arroyo Aguirre, donde una cámara lo había registrado caminando bajo la tormenta. La principal hipótesis es que cayó al intentar cruzar un puente peatonal sin barandas. Por







El cuerpo sin vida de Nicolás Duarte, el joven de 18 años que era intensamente buscado desde el sábado en Ezeiza, fue hallado este martes por buzos tácticos de la Policía Bonaerense en el cauce del arroyo Aguirre.

El operativo se concentró en esa zona luego de que una cámara de seguridad registrara al muchacho caminando solo en medio de la tormenta, a pocos metros del lugar donde finalmente fue encontrado.

Duarte, oriundo de Tristán Suárez, había salido el viernes por la noche con un grupo de amigos a un boliche de Ezeiza. Según fuentes de la investigación, permaneció allí hasta las 4.10 de la madrugada, cuando personal de seguridad privada lo retiró del local por encontrarse en aparente estado de ebriedad. Desde ese momento, no se supo más de él.

Tras varios días de búsqueda, su cuerpo fue hallado debajo de un puente peatonal de mandera sobre el arroyo Aguirre. Según las primeras hipótesis, el joven habría intentado cruzar el paso en medio del temporal y, debido a la falta de barandas y la fuerte corriente, habría caído al agua y quedado atrapado por la creciente.

Vecinos de la zona señalaron que el arroyo recibe los desagües del barrio y que, durante la tormenta del fin de semana, el nivel del agua subió de manera repentina.

El cuerpo de Nicolás Duarte será trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora, donde se le realizará la autopsia para determinar las causas exactas de su muerte.