Relato salvaje en Hurlingham: un hombre se colgó de un capot tras una discusión por un choque

Tras un accidente vial, una mujer intentó escapar cuando el conductor del otro auto le pidió los papeles del vehículo. El insólito episodio quedó capturado por las cámaras de seguridad municipales.

El insólito episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad. 

Una mujer que circulaba con su hijo menor de edad chocó contra otro vehículo en el cruce de avenida Vergara y Julio Argentino Roca en Hurlingham. Hasta ahí, todo normal, pero al no tener la documentación del automóvil, la conductora explicó al otro conductor que iba a buscar los papeles a su domicilio.

Este crimen sorprendió a todo España en 2007 y sigue sin resolverse: muchas teorías apuntan a un caso de homofobia

Sin embargo, el dueño del vehículo chocado quiso evitar su escape, se subió al capot del auto de la mujer un Volkswagen T-Cross blanca. En medio del miedo y la confusión, la mujer aceleró con el hombre aún aferrado al capot, y lo llevó colgando durante seis cuadras.

La escena, registrada por cámaras municipales de seguridad, muestra cómo el vehículo se incorporó al tránsito mientras el hombre intenta mantenerse sujeto, mientras que con una pierna golpea frenéticamente el vidrio del auto.

"La mujer iba con su hijo menor de edad, en el momento en que el hombre se le sube al capot ahí es donde dice 'me asusté y aceleré', lo que ocurre es que aceleró con el hombre arriba del capot", explicó el periodista Diego Gabriele.

Finalmente, el recorrido permitió a los operadores del centro de monitoreo localizar a ambos, quienes luego fueron identificados por la policía. Tras el arribo de la policía y una ambulancia, para prestar asistencia médica, tanto la mujer como el conductor del auto chocado fueron trasladados a la comisaría 1° de Hurlingham.

Jeremías, el hermano del conductor chocado, habló con Primer Plano Online y describió en detalle el choque: "Mi hermano manejaba su Fiat 147 azul y esperaba el cambio de luz en el semáforo, que estaba en rojo. De repente, una camioneta T Cross blanca lo embiste de atrás. Él se bajó y le preguntó a la mujer cómo estaba y le pidió la documentación del vehículo, pero ella le contestó que no la tenía encima".

Ante la negativa, el conductor pidió llamar a la Policía y esperarla en el lugar, en ese momento Jeremías aseguró que la mujer "puso primera, lo embistió y mi hermano alcanzó a tomarse del capot para evitar que se vaya. Entonces puso primera, esquivó el auto, llegó hasta Roca, tomó contramano por alrededor de 150 metros, llegó hasta Isabel de Maestro, donde hizo dos cuadras más y un auto que siguió la secuencia se le cruzó y la frenó".

