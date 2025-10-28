Mendoza: un joven fue baleado por tercera vez en seis años La víctima tiene 26 años y fue atacada en la localidad de Las Heras. Recibió un disparo en su brazo derecho y se encuentra fuera de peligro. Por







La víctima fue asistida en el Hospital Carrillo.

Un joven de 26 años fue baleado en la localidad mendocina de Las Heras e internado en el Hospital Carrillo aunque fuera de peligro, en el marco del tercer ataque a tiros en seis años que recibe y por el cual las autoridades iniciaron una investigación.

La víctima, identificada como R. "El Bebe" C., fue trasladada hacia el Hospital Carrillo tras recibir un balazo en su brazo derecho. Pese a que la fiscalía de turno investiga el caso el joven expuso pocos detalles, lo que entorpece el esclarecimiento del hecho, que se produjo en el cruce de Calle Lamadrid y Callejón Martino. Por lo pronto, comenzaron a buscar a los testigos y analizar las cámaras de seguridad.

El primer ataque se produjo el 18 de noviembre de 2019, cuando un grupo criminal intentó atacar a R. "El Bebe" C. y mató a Alexis Corzo y Daniel Roldán. Luego, un hombre llamado Mauricio "Pollito" Sarmiento Alvea, miembro de Los Canavis aceptó ser condenado a 16 años de cárcel ya que admitió el suceso durante un juicio abreviado.

En tanto, unos jóvenes ingresaron al domicilio de R. "El Bebe" C. el 26 de enero de 2020 y lo balearon en una pierna, mientras que su hermano, Emanuel, murió por un disparo en su abdomen. "El problema era conmigo y mi hermano la ligó de arriba", marcó la víctima ante la Justicia en aquel entonces.