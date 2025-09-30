Video: así detuvieron a Matías Ozorio por el triple femicidio en Florencio Varela Se trata del ladero de Pequeño J, el supuesto autor intelectual del hecho. Fue arrestado en Lima y regía un pedido de captura de Interpol sobre él. Por







Matías Ozorio. Redes sociales

La Policía Nacional de Perú detuvo a Matías Agustín Ozorio, ladero de Pequeño J, en la ciudad de Lima, acusado de estar involucrado en el triple femicidio de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20), cuyos cuerpos fueron hallados en Florencio Varela.

Mientras era detenido, Ozorio respondió una serie de preguntas de un policía y se refirió a su ingreso al país peruano. "Me trajeron de engaño unos narcos mafiosos, que yo les debía plata. Estoy en Perú desde hace una semana. Duermo en la calle desde hace dos días porque me escapé", expresó.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, detalló en la red social X que el arresto se produjo "en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA". También marcó los próximos procedimientos: "Estamos trabajando su extradición a la Argentina para hacer frente a la Justicia por el triple crimen".

La investigación ubica a Ozorio como mano derecha del Pequeño J, acusado de ser el autor intelectual de la masacre. Según la reconstrucción judicial, habría estado en la llamada "casa del horror". para transmitir en persona el mensaje del jefe narco. Su entorno, en cambio, lo describe como un joven sin peso en la estructura criminal, con una vida marcada por deudas, rupturas familiares y el fracaso de una obsesión: las criptomonedas.

Embed Así detenian a Matias Ozorio en Lima. pic.twitter.com/L8HWMYG9Zd — Jenny Di Serio (@jennydiserio) September 30, 2025

NOTICIA EN DESARROLLO