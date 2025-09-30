Durísimo testimonio de los familiares de Brenda y Morena: "Te traen a tu hijo en una bolsa" "Si tenemos que ir hasta el fin del mundo para saber la verdad, nosotros como familia lo vamos a hacer", aseguró Federico Celedón, primo de las jóvenes. Por







Antonio y Federico, abuelo y primo de Brenda y Morena.

Antonio, el abuelo de Morena Verdi y Brenda del Castillo, dos de las tres chicas asesinadas en Florencio Varela, y Federico Celedón, primo de las jóvenes, hablaron con Daniela Ballester y Julián Guarino en El Diario sobre el durísimo momento que le toca atravesar a la familia, cómo es vivir en un barrio sitiado por la violencia y el narcotráfico, y sobre cómo viene avanzando la investigación sobre el triple crimen de Florencio Varela.

"Hoy vas a bailar y a tu hijo te lo traen en una bolsa, muerto. Es así, ya pasó en varios casos. Hubo un papá que se murió buscando a su hija. No sabemos nada de María Cash. (Fernando) Báez Sosa se fue a bailar y los padres tuvieron que ir a reconocerlo, porque lo molieron a palos. Entonces, ¿que hacemos? ¿No dejamos salir más a los chicos? En vez de tener casas, tenemos que tener cárceles con rejas, porque si no nos roban, nos matan. No sé qué vamos a hacer", lamentó Antonio, abuelo de las chicas.

Federico, por su parte, relató el deterioro social que se vive actualmente en el barrio en el que creció y la importancia de implementar políticas de Estado que rescaten a los jóvenes de la calle y de las drogas.

"Yo me crié en los monoblocks de Tablada. Tengo 26 años, crecimos ahí, me crié jugando a la pelota. Hoy pasás por los monoblocks de Tablada y pueden arrancar a los tiros en cualquier momento del día. Estamos hablando de hace 20 años, lo que es el antes y el ahora, como todo se va destruyendo", sostuvo Federico.

"Faltan políticas de Estado que acompañen a la gente humilde de estos barrios, para que los chicos no terminen cayendo en la delincuencia, en las drogas, no terminen siendo soldaditos de esta gente que trafica las drogas. Se puede hacer un cambio a partir de un club de barrio, que le puede brindar un deporte a un chico, sacarlo de la calle, brindarle un almuerzo, una merienda, que quizás en la casa no se lo pueden dar por la situación económica. Se puede cambiar", agregó el primo de Morena y Brenda.