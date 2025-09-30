30 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Durísimo testimonio de los familiares de Brenda y Morena: "Te traen a tu hijo en una bolsa"

"Si tenemos que ir hasta el fin del mundo para saber la verdad, nosotros como familia lo vamos a hacer", aseguró Federico Celedón, primo de las jóvenes.

Por
Antonio y Federico

Antonio y Federico, abuelo y primo de Brenda y Morena.

Antonio, el abuelo de Morena Verdi y Brenda del Castillo, dos de las tres chicas asesinadas en Florencio Varela, y Federico Celedón, primo de las jóvenes, hablaron con Daniela Ballester y Julián Guarino en El Diario sobre el durísimo momento que le toca atravesar a la familia, cómo es vivir en un barrio sitiado por la violencia y el narcotráfico, y sobre cómo viene avanzando la investigación sobre el triple crimen de Florencio Varela.

Te puede interesar:

Olga Wornat: "Un capo narco no vive en una villa, vive en Nordelta o en Puerto Madero"

"Hoy vas a bailar y a tu hijo te lo traen en una bolsa, muerto. Es así, ya pasó en varios casos. Hubo un papá que se murió buscando a su hija. No sabemos nada de María Cash. (Fernando) Báez Sosa se fue a bailar y los padres tuvieron que ir a reconocerlo, porque lo molieron a palos. Entonces, ¿que hacemos? ¿No dejamos salir más a los chicos? En vez de tener casas, tenemos que tener cárceles con rejas, porque si no nos roban, nos matan. No sé qué vamos a hacer", lamentó Antonio, abuelo de las chicas.

Federico, por su parte, relató el deterioro social que se vive actualmente en el barrio en el que creció y la importancia de implementar políticas de Estado que rescaten a los jóvenes de la calle y de las drogas.

"Yo me crié en los monoblocks de Tablada. Tengo 26 años, crecimos ahí, me crié jugando a la pelota. Hoy pasás por los monoblocks de Tablada y pueden arrancar a los tiros en cualquier momento del día. Estamos hablando de hace 20 años, lo que es el antes y el ahora, como todo se va destruyendo", sostuvo Federico.

"Faltan políticas de Estado que acompañen a la gente humilde de estos barrios, para que los chicos no terminen cayendo en la delincuencia, en las drogas, no terminen siendo soldaditos de esta gente que trafica las drogas. Se puede hacer un cambio a partir de un club de barrio, que le puede brindar un deporte a un chico, sacarlo de la calle, brindarle un almuerzo, una merienda, que quizás en la casa no se lo pueden dar por la situación económica. Se puede cambiar", agregó el primo de Morena y Brenda.

Por último, Federico reconoció que a la familia le "cuesta confiar en la Justicia".

"Les pedimos que no paren. Nosotros como familia no vamos a aflojar. Si tenemos que ir hasta el fin del mundo para saber la verdad, nosotros como familia lo vamos a hacer. Pero lo tiene que hacer la Justicia. Los tienen que buscar y los tienen que encontrar. Y se tienen que pudrir en la cárcel", concluyó Federico.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

La mamá de Brenda del Castillo pidió justicia por su hija: "Que paguen todos los que tengan que pagar"

Matías Ozorio.

Video: así detuvieron a Matías Ozorio por el triple femicidio en Florencio Varela

Quién es Matías Osorio, el joven señalado como ladero de Pequeño J en el triple femicidio de Florencio Varela

Triple femicidio en Florencio Varela: quién es Matías Ozorio, el joven señalado como ladero de Pequeño J

Se registraron 12 femicidios en contextos de narco criminalidad como los de Brenda, Morena y Lara.

Se registraron 178 femicidios en lo que va de 2025, uno cada 36 horas

play

Triple femicidio de Florencio Varela: detuvieron a Matías Ozorio, mano derecha de Pequeño J, presunto autor del crimen

play

Aseguran que Matías Ozorio, presunta mano derecha del 'Pequeño J', es un perejil y perdió sus ahorros con $LIBRA

Rating Cero

Doctor Strange, Spider-Man y Scarlet Witch no aparecen hace más de tres años.

El regreso más esperado de Marvel reveló cómo será su vuelta a las películas

Yanina Latorre quedó en evidencia tras el cruce de Evangelina Anderson.
play

Evangelina Anderson expuso a Yanina Latorre en vivo: "Contá quién es el hombre casado con el que salí"

Paulo Dybala ilusionó al mundo Boca con su sorpresivo gesto.

El sorpresivo gesto de Paulo Dybala que ilusiona al mundo Boca: "Cosas buenas llegan a quienes esperan"

Mauro Icardi y Leandro Paredes fueron compañeros en Paris Saint-Germain.

Icardi y Paredes tendrían un romance con una ex-Gran Hermano: de quién se trata

Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron la llegada de su primer hijo.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini esperan su primer bebé: lo confirmaron con un emotivo video

Camilota destacó el apoyo de Romina en vez del de su familia.

El mensaje de la hermana de Thiago Medina por su recuperación: "La siento más..."

últimas noticias

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 1 de octubre

Hace 9 minutos
José Luis Espert. 

Espert en la cuerda floja: la oposición afina la jugada para correrlo de la Comisión de Presupuesto

Hace 12 minutos
Antonio y Federico, abuelo y primo de Brenda y Morena.

Durísimo testimonio de los familiares de Brenda y Morena: "Te traen a tu hijo en una bolsa"

Hace 12 minutos
Matías Ozorio.

Video: así detuvieron a Matías Ozorio por el triple femicidio en Florencio Varela

Hace 24 minutos
Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió Filipinas y murieron al menos ocho personas.

Terror en el Pacífico: un terremoto de magnitud 6.9 sacudió Filipinas y murieron al menos ocho personas

Hace 27 minutos