Dato alarmante: el 68% de los padres no paga la cuota alimentaria

El incumplimiento de las obligaciones alimentarias sigue siendo la norma en la mayoría de los hogares.

En la Argentina, casi siete de cada diez padres no cumplen con el pago de la cuota alimentaria. El dato, revelado por UNICEF, contrasta con la actualización de la canasta de crianza que el INDEC publicó para agosto de 2025 y que confirma la magnitud de la carga económica que implica sostener la infancia.

Criar a un niño de entre 6 y 12 años requiere $542.183 al mes. De esa suma, $268.227 corresponden a bienes y servicios básicos como alimentos, ropa y transporte, y $273.956 al valor del tiempo de cuidado. La cifra baja a $432.161 en el caso de los bebés menores de un año, asciende a $513.406 entre 1 y 3 años y llega a $430.996 en la franja de 4 y 5 años.

El índice oficial no solo mide el costo material de la crianza, sino también el trabajo de cuidado, habitualmente invisibilizado. Pero su función más inmediata es servir de referencia para establecer el monto de las cuotas alimentarias, un derecho de los hijos que, en la práctica, se incumple en el 68% de los casos.

El resultado es un escenario de vulnerabilidad para miles de familias, en particular para mujeres que sostienen solas la crianza. El incumplimiento alimentario, lejos de ser una excepción, se consolidó como una práctica extendida que deja a niños y adolescentes expuestos a mayores niveles de desigualdad.

Relevamiento: más del 72% de los hogares monomarentales de Moreno no reciben la cuota alimentaria

El dato de Unicef coincide con un relevamiento que realizó el municipio de Moreno en hogares monomarentales. En la encuesta se detectó que:

  • El 72 % de los hogares no reciben cuota de alimentos.
  • Un 11 % declaró recibirla de manera irregular.
  • El 76 % de las mujeres relevadas trabaja en la informalidad.
  • El 68 % percibe ingresos por debajo de un salario mínimo, vital y móvil.

Estos resultados se suman a los datos de la Unidad de Género y Economía de la Provincia de Buenos Aires, que muestran en Moreno una tasa de empleo del 48,5 % para mujeres frente al 70 % en varones, y una tasa de desocupación del 13,3 % en mujeres frente al 7,2 % en varones.

Ante este panorama, el Concejo Deliberante de Moreno aprobó una ordenanza municipal que otorga prioridad de acceso a distintos derechos y servicios para las mujeres a cargo de hogares monomarentales. Entre ellos se destacan el acceso prioritario para esas mujeres a determinados derechos indispensables como turnos médicos, vacantes en colegios, acceso a microcréditos, entre otros.

La ordenanza se complementa con la adhesión a la ley provincial de deudores alimentarios, que busca mejorar los mecanismos de control y sanción frente al incumplimiento de las obligaciones parentales.

