29 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Acuerdo de paz en Gaza: Netanyahu aceptó el plan de 21 puntos propuesto por Donald Trump

El presidente estadounidense presentó un proyecto de 21 puntos como “una oportunidad histórica”, mientras la decisión final queda en manos de Hamás.

Por
Acuerdo de paz en Gaza: Netanyahu aceptó el plan de 21 puntos propuesto por Donald Trump

Acuerdo de paz en Gaza: Netanyahu aceptó el plan de 21 puntos propuesto por Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aceptó un plan de 21 puntos impulsado por Washington para alcanzar un alto el fuego en Gaza y abrir la vía a un acuerdo político que ponga fin al conflicto.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China ahorca a varios sectores productivos.
Te puede interesar:

Sojeros de EEUU protestan por el freno de compras de China tras los aranceles: qué rol ocupa Argentina

“Es una oportunidad histórica para lograr la paz”, afirmó Trump tras recibir a Netanyahu en la Casa Blanca. El mandatario remarcó que ahora la decisión depende de Hamás: “Si Hamás acepta, todos los rehenes volverán a casa”.

El plan, atribuido al ex primer ministro británico Tony Blair, prevé un cese inmediato de hostilidades, la liberación de rehenes en un plazo de 48 horas y la retirada gradual de tropas israelíes. A cambio, se contempla la excarcelación de más de 1.000 prisioneros palestinos.

Antes de la reunión, Trump había adelantado en su red Truth Social que están “muy cerca de lograr un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, liberar a los rehenes y desarmar a Hamás”.

Obstáculos internos y presión internacional

Pese al anuncio, Netanyahu mantiene un discurso de línea dura. En la Asamblea General de la ONU, definió como “suicidio nacional” el reconocimiento de un Estado palestino y prometió “terminar el trabajo” en Gaza lo más rápido posible.

En el frente externo, Francia y Reino Unido ya reconocieron al Estado palestino, lo que profundiza las críticas hacia Israel. Y dentro de su coalición, Netanyahu enfrenta reclamos de la ultraderecha. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, exige presencia militar permanente en Gaza y rechaza la participación de la Autoridad Nacional Palestina en un eventual acuerdo.

Expectativa por los rehenes

Las familias de los secuestrados por Hamás presionan para que la reunión traiga resultados inmediatos. Reclamaron que Trump obligue a Netanyahu a cerrar un acuerdo, ante el temor de que la ofensiva militar israelí ponga en riesgo a los cautivos que siguen con vida.

La cumbre en Washington aparece como un punto de inflexión. Para analistas como Eytan Gilboa, el primer ministro israelí deberá decidir entre seguir el impulso de Trump o responder a su coalición interna, una disyuntiva que puede definir su futuro político.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pese a la oposición de Israel, Trump cree que puede alcanzar un acuerdo.

Trump aseguró que hay "una oportunidad real" de terminar la guerra en Gaza

El presidente Milei, junto a Donald Trump, tras la reunión en la que recibió apoyo del estadounidense.

Milei consigue aire, pero suma victorias de altísimos costos y compromete el futuro

Trump, mandatario estadounidense.

Organismos y médicos desmintieron a Trump por vincular el paracetamol con el autismo: "Es muy irresponsable"

play

Nancy Pazos: "Milei tiene un dueño que es Trump y un jefe que es Bessent"

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Sojeros estadounidenses enfurecidos con Donald Trump por el salvataje del Tesoro a la Argentina

Donald Trump anunció que aplicará aranceles del 100% a medicamentos que no se produzcan en Estados Unidos

Donald Trump anunció que aplicará aranceles del 100% a medicamentos que no se produzcan en Estados Unidos

Rating Cero

Uno de los personajes favoritos prepara su regreso antes de Avengers: Doomsday﻿.

Marvel confirmó la noticia más esperada: un favorito de los fans no está muerto

Soda Stereo anunció su vuelta a la música.

Soda Stereo vuelve a la música: cómo comprar las entradas para el show

Soda Stereo vuelve a la música de forma sorpresiva.

Soda Stereo anunció su vuelta a la música y darán un nuevo show especial

La segunda película de Los Simpson llegará casi 20 años después de la primera.

Disney anunció la esperada segunda película de Los Simpson: cuándo se estrena

Uno de los aspectos más destacados de Incontrolables es la representación de una amplia diversidad de identidades de género y sexualidad. La miniserie explora secretos ocultos en un centro para adolescentes.
play

Todos hablan de Incontrolables y su suspenso lo hace valer: de qué se trata la nueva serie de Netflix

De qué se tratan estos flamantes estrenos de Netflix.
play

Tres películas de Netflix que se estrenaron hace poco y mezclan drama, comedia, romance, acción y suspenso

últimas noticias

Lionel Messi anotó un gol desde atrás del arco.

Video: Lionel Messi anotó un gol desde atrás del arco y le ganó un desafío a Rodrigo de Paul

Hace 9 minutos
Uno de los personajes favoritos prepara su regreso antes de Avengers: Doomsday﻿.

Marvel confirmó la noticia más esperada: un favorito de los fans no está muerto

Hace 10 minutos
El Gobierno imputó a la empresa que organizó el viaje en que se cantaron consignas antisemitas

El Gobierno imputó a la empresa que organizó el viaje en que se cantaron consignas antisemitas

Hace 31 minutos
Organizaciones sociales realizarán una jornada nacional de ollas populares: Sin trabajo, solo hay hambre y narcotráfico

Organizaciones sociales realizarán una jornada nacional de ollas populares: "Sin trabajo, solo hay hambre y narcotráfico"

Hace 1 hora
Acuerdo de paz en Gaza: Netanyahu aceptó el plan de 21 puntos propuesto por Donald Trump

Acuerdo de paz en Gaza: Netanyahu aceptó el plan de 21 puntos propuesto por Donald Trump

Hace 1 hora