Visita del papa León XIV: reubicarán los históricos puestos de santería de la Plaza Belgrano

Íconos del paisaje frente al santuario y reconocibles por sus clásicos guardapolvos blancos, los puestos de recuerdos y fe deberán trasladarse temporalmente para dar lugar a la logística y la seguridad del evento del próximo 11 de noviembre.

Sobre la calle San Martín, frente a la plaza Belgrano y antes de entrar a la Basílica, se levanta una especie de muralla viva y colorida protectora de Nuestra Señora de Luján : los puestos y santerías que son parte inseparable del paisaje. Allí hay de todo para los turistas que buscan llevarse un recuerdo de su paso por la ciudad, ya sea en la luneta del auto, en un llavero, en el agua bendita para el mate, o rosarios, estampitas, velas, afiches, y figuras de santos.

Desde hace un siglo, los históricos santeros le ponen color al paisaje frente al santuario y los alrededores de la Plaza Belgrano. Identificados por sus clásicos guardapolvos blancos, los puesteros llevan una indumentaria que se transformó en tradición y que nació de una normativa para ordenar el comercio e identificar a los vendedores autorizados por el Municipio ante la constante llegada de peregrinos.

Llueva o truene siempre, los puesteros siempre están. Pero, la visita del Papa León XIV el próximo 11 de noviembre marcará un antes y un después en la dinámica de la ciudad: el municipio confirmó que los históricos puestos serán reubicados para organizar el operativo especial.

Constanza Mavroyani , directora de Compunción de la Municipalidad de Luján, aseguró a C5N que “ se les está ofreciendo los espacios de servicios que habrá disponibles ” y llevó tranquilidad a los trabajadores respecto al punto que más los inquieta: la posibilidad de trabajar durante la jornada papal. “ Se pide que se anoten, pero van a poder trabajar todos ”, garantizó.

Con el objetivo de garantizar una jornada ordenada y sin sobresaltos durante la histórica visita apostólica del Papa León XIV, el Municipio de Luján desplegó un operativo integral para que vecinos, emprendedores y visitantes disfruten del acontecimiento con total tranquilidad.

Todos los aspectos organizativos están cubiertos, desde la logística hasta la habilitación de un predio especial para la venta de productos, asegurando así un entorno seguro y accesible para que el público participe activamente y los puesteros locales puedan trabajar en las mejores condiciones durante toda la jornada.

Aquellos feriantes, emprendedores y vecinos interesados en contar con un espacio dentro del predio comercial deberán comunicarse vía correo electrónico a [email protected] o por teléfono al 2323-447357.

Luján se prepara para una jornada histórica con la misa multitudinaria del papa León XIV

En el marco de su visita apostólica por la Argentina, la ciudad de Luján se prepara para albergar el cierre del viaje papal con una celebración masiva e histórica. La Santa Misa principal tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre a las 10 de la mañana en la Plaza Belgrano, justo frente a la imponente Basílica.

Como antesala a la ceremonia, el Santo Padre recorrerá las calles de la ciudad en el Papamóvil a lo largo de la Avenida Nuestra Señora de Luján, desde la rotonda de acceso hasta el altar principal, rodeado de fieles de todo el país.

Por la enorme cantidad de gente que se espera, el Municipio armó un gran operativo de seguridad y tránsito. Como la zona cercana a la Basílica va a estar cerrada a los autos. Para que nadie se quede afuera, los trenes Sarmiento y San Martín van a sumar todas las formaciones posibles, aprovechando además que habrá feriados y asuetos para que todos puedan sumarse tranquilos.

La Basílica Nuestra Señora de Luján, destino de miles de fieles durante la tradicional peregrinación religiosa. Web

En cuanto a la movilidad dentro de la ciudad, se deberá tener en cuenta que cambiará su ritmo habitual desde unos días antes: el miércoles 4 la Terminal de Ómnibus se muda temporalmente (primero a Pellegrini y Humberto y el martes 10 a la UnLu), y desde el lunes 9 habrá cortes de calles, prohibición de estacionar y puentes cerrados como Mendoza, Gogna y Mitre. En caso de circular en auto, tener en cuenta que para cruzar solo van a quedar abiertos los puentes Muñiz y De las Tropas.

Para ir acomodándose, el ingreso al predio se abre el martes 10 desde las 16 hs, con pantallas gigantes y parlantes por todos lados para no perderse ningún detalle de la misa. Para consultar el mapa de cortes, colectivos o acreditaciones, se puede ingresar a la web oficial (lujan.gob.ar) o a sus redes sociales.