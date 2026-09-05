Conmoción mundial: un influencer murió tras someterse a un alargamiento de pene Se trata del británico-nigeriano Igho "Tiny" Ubiribo, quien falleció días después de someterse al procedimiento estético en Tailandia, que le provocó una embolia pulmonar letal. Agregar C5N en









Un forense londinense concluyó que el relleno inyectado durante el tratamiento estético fue mortal.

El empresario e influencer británico-nigeriano Igho "Tiny" Ubiribo, de 43 años, falleció tras someterse a un procedimiento estético de alargamiento de pene en una clínica de Bangkok, Tailandia. La noticia volvió a cobrar relevancia luego de que la investigación forense realizada por el Tribunal del Oeste Interior de Londres concluyera que la causa de muerte fue una embolia pulmonar provocada directamente por la intervención estética.

El trágico hecho ocurrió mientras Ubiribo disfrutaba de unas vacaciones de lujo junto a su esposa, la diseñadora de moda Danielle Simba Allen, hospedándose en un hotel Marriott. El influencer recibió inyecciones de 40 mililitros de ácido hialurónico y lidocaína en su miembro viril. Poco después de la intervención, la pareja asistió a una sesión de masajes, momento en el cual el hombre comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho y se desmayó dos veces.

Ubiribo estuvo casado con Danielle Simba Allen, una reconocida diseñadora de moda británica/zimbabuense. Ubiribo fue trasladado de urgencia al Hospital Sukhumvit. Aunque inicialmente pudo responder preguntas de los médicos y su esposa detalló las inyecciones recibidas, el influencer volvió a perder el conocimiento antes de que se le realizara una tomografía computarizada. A pesar de ser derivado a terapia intensiva y de recibir maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de 100 minutos, falleció en la madrugada del 6 de marzo. Posteriormente, la autopsia realizada en el Reino Unido detectó en sus pulmones material celular compatible con el relleno de ácido hialurónico utilizado.

Conocido también en redes sociales como Denisi o Ego, Ubiribo contaba con más de 185.000 seguidores en Instagram, donde ostentaba un lujoso estilo de vida que incluía viajes, ropa de diseñador y propiedades millonarias en Los Ángeles y Londres. En 2022, se había casado con Danielle Simba Allen en una lujosa boda en Zimbabue valuada en casi u$s473.000. Tras su fallecimiento, el empresario fue despedido en Londres, donde fue sepultado en un ataúd de oro valuado en más de u$s745.000 en una ceremonia que contó con la presencia de figuras de la música como el cantante nigeriano Davido.

Conocido también en redes sociales como Denisi o Ego, Ubiribo contaba con más de 185.000 seguidores en Instagram. Este trágico desenlace reavivó las advertencias de la comunidad médica sobre los severos riesgos de este tipo de cirugías estéticas electivas para hombres, las cuales pueden costar hasta u$s9.000 y tienen efectos temporales de seis a nueve meses. Urólogos y especialistas de la Cleveland Clinic advierten que estos procedimientos con rellenos no solo conllevan peligros de muerte por embolias, sino también de infección, cicatrices, pérdida de sensibilidad, disfunción eréctil y alteraciones físicas en el miembro.