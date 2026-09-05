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El inesperado ataque de una actriz contra Alberto Cormillot: "Lo detesto, es horrible"

El reconocido nutricionista quedó en el ojo de la tormenta tras las declaraciones de la influencer, quien aseguró que "discrimina a los gordos".

Alberto Cormillot

Alberto Cormillot, duramente cuestionado.

Redes sociales

Alberto Cormillot quedó en el centro de la escena mediática luego de ser duramente cuestionado por la influencer Carito Álvarez, quien lanzó fuertes declaraciones contra el reconocido médico.

Confirmaron que el reality de cocina empezará en septiembre en la pantalla de Telefe.
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La actriz apuntó especialmente contra el trabajo que Cormillot realiza en Cuestión de peso, el programa dedicado al tratamiento de personas con obesidad en el que también participa su esposa, Estefanía Pasquini. En ese sentido, Álvarez cuestionó el abordaje que se muestra en el ciclo y fue contundente al demostrar su rechazo hacia la manera en la que se trata el descenso de peso.

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"¿Por qué lo detesto? Porque estoy en contra de todo lo que él promueve. Él promueve bajar de peso de una manera horrible, horripilante, se burla de los gordos. Por favor, el hombre ha dicho 'las gordas tienen que estar agradecidas si alguien gusta de ellas'", comenzó diciendo.

La pareja se conoció en 2012 cuando Estefanía Pasquini entró a trabajar en la Clínica Cormillot.

La pareja se conoció en 2012 cuando Estefanía Pasquini entró a trabajar en la Clínica Cormillot.

No solo se refirió al discurso público de Cormillot, sino también a su entorno más cercano: "O sea, es todo lo que está mal él. Su forma de adelgazar está mal, su régimen, incluso tengo entendido que ha hecho parir a su propia familia, su hija, las ha vuelto locas con el tema del peso. Lo detesto, me cae mal".

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron repercusión, ya que se trata de una figura reconocida y vinculada al ámbito de la salud. Por su parte, Cormillot todavía no salió a dar declaraciones al respecto.

Cormillot en Cuestión de peso.

Cormillot en Cuestión de peso.

Quién es Carito Álvarez

Carito Álvarez es el nombre con el que se conoce en redes a Carolina Sánchez Álvarez, una actriz, influencer y creadora de contenido argentina nacida en Córdoba. Se hizo conocida principalmente por sus videos en redes sociales, en los que utiliza el humor para hablar sobre la gordofobia y la discriminación.

Captura de pantalla: redes sociales

Captura de pantalla: redes sociales

Carito comenzó a hacerse conocida en TikTok e Instagram a partir de sketches en los que interpretaba personajes de mujeres con sobrepeso que se muestran seguras y confrontan situaciones de discriminación. Ella misma definió parte de su contenido alrededor de la idea de la "gorda empoderada".

Además de su actividad en redes, tiene trayectoria como actriz. En 2023 estrenó su unipersonal teatral Mala pecadora y luego participó en la segunda temporada de División Palermo. El 24 de septiembre se estrena Mis muertos tristes por Netflix, film en el que compartirá pantalla con Mercedes Morán y Dolores Fonzi.

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