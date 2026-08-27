27 de agosto de 2026 Inicio
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Una turista murió en Mendoza al caer desde el quinto piso de un hotel y la Justicia investiga a su novio

Tamara Daniela Schiaffini, de 31 años, murió tras la caída y la Justicia investiga si se trató de un suicidio como declaró su pareja de 32 años, Daniel Gazzoti, cuando fue aprehendido. El fiscal activó el protocolo por femicidio.

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La puerta del hotel en el que se alojó la pareja en Mendoza.

La puerta del hotel en el que se alojó la pareja en Mendoza.

Una mujer de 31 años oriunda de la provincia de Buenos Aires murió este jueves al caer desde la ventana de un quinto piso de un hotel en Mendoza capital donde se alojaba con su novio de 32 años. La Justicia investiga si se trató de un suicidio, como declaró su pareja, o de un femicidio.

Claudio Barrelier, principal imputado por el femicidio de Agostina Vega.
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Tamara Daniela Schiaffini murió esta madrugada en las inmediaciones del Hotel Aguas del Corral Hotel & Spa, situado en la calle Amigorena 36, tras precipitarse desde la ventana de la habitación 502. La pareja de la turista bonaerense, Daniel Gazzoti, fue aprehendida en el Polo Judicial de la ciudad.

El interior del hotel en el que se alojó la pareja en Mendoza.

El interior del hotel en el que se alojó la pareja en Mendoza.

Según su declaración, ambos se encontraban descansando en la habitación, cuando se despertó vio a su novia en la ventana del hotel e intentó agarrarla, pero no tuvo éxito. La Justicia intenta determinar si habían peleado antes del episodio y analizará los celulares de ambos.

Después de la caída, el hombre reaccionó desesperado y, según publicó TN, le gritó a la joven: "No te me mueras, mi amor. Mirá las vacaciones que me hiciste pasar. Me quiero matar yo también".

El fiscal a cargo de la causa, Oscar Mallá, afirmó que peritos de la Policía Científica realizan pericias tendientes a esclarecer el suceso y que se activó el protocolo de femicidio.

Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier cambió de abogado y pidió ampliar su declaración indagatoria

El imputado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, Claudio Barrelier, cambió de abogado por Carlos Argüello y este pidió que su representado amplíe la declaración indagatoria para aportar datos relevantes para la investigación. Esta decisión podría significar un giro en el caso del asesinato de la adolescente de 14 años.

Argüello pretende que el acusado vuelva a declarar ante la fiscalía de Raúl Garzón durante la próxima semana, pero primero deberá mantener una entrevista con su defendido y reconstruir juntos la versión de los hechos.

"La idea es declarar y salirse de ese eje que él viene siguiendo", explicó Argüello al diario cordobés La Voz del Interior. Afirmó que "lo que venía tapando, ya no lo quiere tapar más" y señaló que podrían producirse "cambios profundos en las acusaciones".

Barrelier está imputado por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y violencia de género, es decir, femicidio.

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