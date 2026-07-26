Comienza la temporada de Leo: qué cambia para cada signo desde el 22 de julio Es un excelente momento para lanzar proyectos, retomar actividades creativas, asumir nuevos desafíos profesionales, fortalecer la confianza y reconocer los propios talentos. Por Agregar C5N en









El Sol ingresa en Leo este 22 de julio y da comienzo a una nueva temporada astrológica.

El Sol entra en Leo este 22 de julio y comienza una nueva temporada astrológica.

La energía leonina impulsa la creatividad, la confianza y el liderazgo.

Este tránsito invita a dejar atrás la necesidad de aprobación externa.

Descubrí cómo impactará la temporada de Leo en cada uno de los 12 signos. Comienza la temporada de Leo: el Sol ingresa en el perfil astral de fuego este 22 de julio y da comienzo a una nueva temporada astrológica marcada por la creatividad, la confianza y la autenticidad. Qué significa este tránsito, cómo influye y qué cambia para cada signo desde el 22 de julio.

A fin de mes el astro solar entra en el signo del leon, dando inicio a una de las temporadas más vibrantes del calendario astrológico. Durante aproximadamente un mes, la energía leonina invita a recuperar la confianza, expresar la creatividad y animarse a ocupar un lugar de mayor protagonismo.

En astrología, el Sol es el regente de Leo, por lo que este tránsito potencia las cualidades naturales del signo: el liderazgo, la generosidad, el deseo de crear, el disfrute y la necesidad de vivir desde la autenticidad. Después de la introspección emocional que propuso la temporada de Cáncer, llega el momento de salir al mundo con una versión más genuina de uno mismo. El escenario celestial representa una invitación a dejar de buscar aprobación externa para conectar con aquello que hace única a cada persona. Es un período ideal para preguntarse qué proyectos generan entusiasmo, qué talentos quedaron postergados y de qué manera es posible expresarlos sin miedo al juicio ajeno.

Leo recuerda que el verdadero brillo no proviene de la validación de los demás, sino de la capacidad de mostrarse con autenticidad. Durante estas semanas también aumenta la necesidad de celebrar los logros, fortalecer la autoestima, disfrutar del tiempo libre y darle espacio a actividades artísticas, recreativas o vinculadas con la expresión personal.

¿Cómo impacta el Sol en Leo a cada signo? Aries : recupera la motivación, la pasión y las ganas de iniciar proyectos creativos. También favorece el romance.

: recupera la motivación, la pasión y las ganas de iniciar proyectos creativos. También favorece el romance. Tauro: el foco estará en el hogar, la familia y la construcción de seguridad emocional. Géminis : se potencian la comunicación, los estudios, las entrevistas y los nuevos contactos

: se potencian la comunicación, los estudios, las entrevistas y los nuevos contactos Cáncer : llega el momento de fortalecer la autoestima, ordenar las finanzas y reconocer el propio valor.

: llega el momento de fortalecer la autoestima, ordenar las finanzas y reconocer el propio valor. Leo : comienza su temporada y se abre un ciclo de renovación personal, mayor visibilidad y crecimiento.

: comienza su temporada y se abre un ciclo de renovación personal, mayor visibilidad y crecimiento. Virgo : será un período de introspección y preparación antes del inicio de su nueva etapa solar.

: será un período de introspección y preparación antes del inicio de su nueva etapa solar. Libra : aumentan las oportunidades para ampliar vínculos, trabajar en equipo y desarrollar proyectos colectivos.

: aumentan las oportunidades para ampliar vínculos, trabajar en equipo y desarrollar proyectos colectivos. Escorpio : la energía se concentra en la profesión, la imagen pública y las metas laborales.

: la energía se concentra en la profesión, la imagen pública y las metas laborales. Sagitario :** aparecen deseos de viajar, estudiar, expandir conocimientos y explorar nuevos horizontes.

:** aparecen deseos de viajar, estudiar, expandir conocimientos y explorar nuevos horizontes. Capricornio : es tiempo de transformación interna, cierre de procesos y revisión de recursos compartidos.

: es tiempo de transformación interna, cierre de procesos y revisión de recursos compartidos. Acuario : las relaciones de pareja y las asociaciones cobran protagonismo durante las próximas semanas.

: las relaciones de pareja y las asociaciones cobran protagonismo durante las próximas semanas. Piscis: el tránsito favorece la organización de la rutina, el bienestar y la incorporación de hábitos saludables. La energía leonina suele asociarse con el escenario, pero no desde la necesidad de aparentar, sino desde el deseo de compartir aquello que nace del corazón. Por eso, esta temporada propone dejar atrás los personajes construidos para agradar y animarse a expresar la verdadera identidad.