Javier Milei, sobre las retenciones en la Rural: "Vamos camino a terminar de liberarlos por completo"

El jefe de Estado inauguró la 138º edición de la tradicional exposición y, aunque sin promesas, volvió a referirse al pedido de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, sobre las cargas impositivas al campo.

El presidente Javier Milei inauguró este domingo la 138a. Exposición Rural en el predio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina (SRA). El acto, que tradicionalmente se realiza los sábados, se corrió un día por el viaje a Brasil del mandatario. " Vamos camino a terminar de liberarlos por completo" , referenció el mandatario en su discurso, al referirse a la quita de retenciones, pedido realizado minutos antes por el titular de la entidad del campo, Nicolás Pino.

El dirigente agrario había vuelvo a reclamar frente a Milei por la extinción del impuesto a las exportaciones del campo, al cual lo calificó como un "régimen confiscatorio": "Las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre. Por eso afirmamos a los gobiernos: confíen en el campo. El campo nunca los va a dejar de a pie".

Luego destacó que "u$s 215 mil millones de dólares ingresaron sólo por ese concepto en las arcas del Estado. Durante el actual mandato presidencial, disminuyó ese monto. Ahora bien, ¿qué hicimos los productores con la suma no confiscada, unos u$S6000 millones? Lo que sabemos hacer. Lo reinvertimos en genética, pasturas, maquinaria y otros tipos de mejoras".

En el discurso fiscal, el jefe de Estado defendió la gestión , puso en valor las políticas económicas y recordó la baja de retenciones anunciadas meses atrás: "Solo por la baja de retenciones, la relación entre nuestros precios en Rosario y los de Chicago mejoró hasta un 19% en el maíz y un 12% en la soja. Entre 2019 y 2023, el productor que vendía soja recibía en torno al 65% del precio internacional, mientras el resto se lo quedaba el Estado en el camino. Hoy recibe el 75% y va a seguir subiendo hasta que el día de mañana reciba el precio pleno, el 100% de lo que genera su esfuerzo".

"Y por si todo esto fuera poco, el campo batió todos estos récords mientras todavía carga con el peso de las retenciones. Todo lo que acabo de enumerar lo lograron con una mano atada a la espalda. En diciembre de 2023 estaban atados de cuerpo entero, y hoy vamos camino a terminar de liberarlos por completo", remarcó Milei.

En este marco, destacó que "lo que estamos viendo es una pequeña muestra de lo que puede lograr el campo argentino. Es apenas el punto de partida. La Argentina volvió a ser el segundo exportador neto de alimentos del mundo, y el campo genera el 60% de las divisas del país y año tras año generaba casi todas las divisas netas. La transición se está consolidando y cada nuevo paso que da el sector es más rápido que el anterior".

A posterior, Milei puso en valor la la eliminación del cepo cambiario, al que calificó como "el robo más grande que sufría el mercado": "Vaya que fue bueno eliminarlo. No es tema menor, porque el maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos”.

El saludo entre Nicolás Pino y Javier Milei al llegar al predio de La Rural en Palermo.

El Presidente detalló que en lo que va de gestión: "Bajamos aranceles, e insumos y maquinarias, abrimos mercados. Hoy vuelvo por tercera vez a La Rural y les vengo a demostrar que la transición de los últimos años valió la pena".

"Con la Ley de Modernización Laboral le bajamos al sector el costo de contratar y dar trabajo registrado. Digitalizamos los trámites laborales. Equiparamos las asignaciones familiares de los trabajadores del régimen del trabajo agrario con las del resto de los argentinos. Y llevamos el IVA de la energía eléctrica de los sistemas de riego al 10,5% para abaratar el costo de producir", recordó Milei.

Además de la máxima autoridad nacional, del evento también formaron parte el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros de Economía, Luis Caputo, y Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. En palco se encontraban la senadora Patricia Bullrich, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros funcionarios y legisladores.

El capo reclamó menos impuestos y más infraestructura

Otro de los principales reclamos del campo estuvo dirigido a la presión tributaria. Pino pidió que se reduzcan los impuestos y que los recursos recaudados se traduzcan en obras y servicios públicos. “La baja de impuestos no es sólo un hecho de justicia para los productores. Cuando los impuestos bajan, la producción aumenta, y esto beneficia a toda la población”, afirmó.

También cuestionó el estado de la infraestructura vial y de comunicaciones, al que señaló como una de las causas del denominado “costo argentino”. El reclamo incluyó obras las vías ferroviarias, los puertos y, especialmente, los caminos rurales.

“Mejorar los caminos rurales es inversión, no gasto”, sostuvo el dirigente, quien remarcó que esas vías son fundamentales tanto para trasladar la producción como para garantizar el acceso de las familias rurales a las escuelas y los centros de salud.

Pino planteó además que, sin retenciones, los productores podrán aumentar las inversiones en maquinaria, riego, energías renovables, almacenamiento, genética y digitalización. A su vez, reclamó líneas de crédito de largo plazo y con tasas compatibles con las inversiones productivas. “Un crédito que no se puede pagar no es un crédito: es una quiebra asegurada”, advirtió.

El discurso completo de Javier Milei en La Rural