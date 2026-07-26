26 de julio de 2026 Inicio
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Tras los ataques de Milei, Lula llamó a consultas al embajador de Brasil en Argentina

El gobierno brasileño convocó a Julio Bitelli para mantener reuniones en Brasilia luego de las fuertes críticas que el Presidente argentino lanzó contra el mandatario brasileño durante un acto de apoyo a la candidatura de Flávio Bolsonaro en San Pablo.

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Tras los ataques de Milei

Tras los ataques de Milei, Lula llamó a consultas al embajador de Brasil en Argentina

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidió llamar a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, luego de los duros ataques que Javier Milei lanzó contra el mandatario brasileño durante un acto en apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro en San Pablo. La convocatoria fue dispuesta por el canciller Mauro Vieira y comunicada formalmente a la representación diplomática argentina.

Axel Kicillof junto a Lula da Silva.
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La decisión de Brasil se conoció después de que Milei participara de una convención del Partido Liberal (PL). Durante su discurso, el mandatario argentino volvió a cargar contra Lula y cuestionó también al Poder Judicial brasileño por la situación de Jair Bolsonaro.

En una exposición de unos 25 minutos, Milei se refirió al presidente de Brasil con expresiones como “el zurdo”, “el ladrón” y “el presidiario”. Además, lo responsabilizó por una supuesta intervención en las elecciones argentinas de 2023 para favorecer al entonces candidato oficialista Sergio Massa.

“Tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda”, sostuvo el jefe de Estado argentino, en una nueva acusación contra Lula por una presunta injerencia en los comicios.

Milei también cuestionó la condena a Jair Bolsonaro, quien recibió una pena superior a 27 años de prisión por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado contra Lula. En ese contexto, criticó al juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, y apuntó contra él con fuertes descalificaciones.

El viaje de Javier Milei a Brasil

El Presidente argentino había viajado a Brasil para participar de una actividad partidaria y respaldar a Flavio Bolsonaro, sin mantener reuniones con funcionarios del gobierno de Lula. Se trató de su tercera visita al país desde el inicio de su mandato, nuevamente enfocada en dirigentes vinculados al bolsonarismo.

El llamado a consultas del embajador representa un nuevo capítulo en la deteriorada relación entre los gobiernos de Argentina y Brasil. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, los vínculos entre ambos mandatarios estuvieron marcados por los cruces públicos y la ausencia de encuentros institucionales, mientras el Presidente argentino profundizó sus lazos políticos con el sector liderado por Jair Bolsonaro.

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