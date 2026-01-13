Alerta por tormentas de 72 horas: el Servicio Meteorológico Nacional advirtió por lluvias torrenciales El organismo marcó que podrían registrarse vientos de más de 50 kilómetros por hora y se acumularían hasta 20 milímetros de agua. También se acompañarían de actividad eléctrica. Por + Seguir en







La advertencia fue lanzada por tormentas. Canal 10 Tucumán

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que podrían tormentas de 72 horas en la provincia de San Luis, además de intensos vientos que serían de 52 kilómetros por hora. Las lluvias podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas y abundante caída de agua en cortos períodos.

El SMN marcó que para este martes se estima que la temperatura variará entre los 17 y 26 grados, con una gran cantidad de lluvia ya que se acumularían al menos 10 milímetros de agua. En este marco, expuso que el mal tiempo continuará este miércoles debido a que también se registrarán lloviznas, aunque de menor intensidad.

En tanto, para el jueves se calcula que la temperatura oscilará entre los 17 y 28 grados, mientras que se esperan vientos de una gran intensidad ya que podrían registrarse de 52 kilómetros por hora. El agua se ubicaría en torno a los 9 milímetros.

clima lluvia tormenta paraguas La advertencia fue lanzada por tormentas. El verano durante el comienzo de 2026 en Argentina se encuentra marcado por un fenómeno poco conocido para el público general: el meteotsunami. El hecho ocurrió en el marco de un fuerte oleaje que afectó a distintos puntos de la costa bonaerense y que obligó a evacuar balnearios como medida preventiva.

Según confirmó Fabián García, de Defensa Civil, la víctima fue arrastrada por una repentina crecida del mar y golpeó su cuerpo contra las rocas. En la zona, al igual que en sectores de Mar del Plata, se registró lo que testigos y autoridades describieron como una “súper ola” o “mini tsunami”, un episodio que técnicamente se encuadra dentro de los meteotsunamis.

El día después del meteotsunami en Mar Chiquita: cómo es la playa donde ocurrió la tragedia La ola gigante que impactó contra las playas de la Costa Atlántica provocó una muerte y 35 heridos se generó por una crecida repentina en la tarde de enero en plena temporada de verano. El día después del caos, la gente vuelve a hacerse presente en el lugar en un día que espera 21 grados de máxima. Precisamente en el lugar donde golpeó la ola se arma como una laguna al lado de las piedras que estaban en la orilla. La ola tuvo violencia y provocó que Yair caiga y no había manera de rescatarlo. Se trata de un punto turístico muy destacado en la playa.