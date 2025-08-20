Tras el temporal, se registran inundaciones en el conurbano: los vecinos, complicados para salir de sus casas Las fuertes lluvias y tormentas causadas por la ciclogénesis que azotó al AMBA en las últimas horas generaron anegamientos en varias cuadras de Villa Celina. "Siempre es lo mismo. A veces te llega el agua hasta las rodillas", expresaron. Por







Los vecinos contaron a C5N que siempre que llueve se inunda la zona, en muchos casos el agua pasa la rodilla.

Tras el paso de la ciclogénesis que generó lluvias y tormentas en el AMBA, se registraron inundaciones en el conurbano. En Villa Celina, los vecinos no pueden circular por el anegamiento de varias cuadras del barrio: "Siempre es lo mismo. A veces te llega el agua hasta las rodillas", expresaron.

Desde Villa Celina, el periodista Diego Lewen informó para la pantalla de C5N que dos cuadras de la calle Avelino Díaz se encuentran cubiertas por agua hasta General Pintos: "Los vehículos aceleran a fondo para evitar el ingreso de agua. Directamente, no hay vereda, la para de colectivos sin ningún pasajero".

El fenómeno de baja presión que arribó a principios de la semana en Argentina generó fuertes lluvias y tormentas en el AMBA. En ciertas zonas del conurbano las precipitaciones generaron inundaciones en algunas calles, como por ejemplo, San Francisco Solano en el municipio de Quilmes.

"Siempre pasa esto, tuve que dejar el auto acá a la vuelta. No tiene salida el agua porque queda acá el agua, queda así un rato más hasta que deje de llover", contó un vecino de Villa Celina, en el municipio de La Matanza, que vive el mismo drama cada vez que llueve intensamente en la zona.

Otro vecino contó a C5N que ayer estaba peor, el agua subió hasta la vereda. "Todas las lluvias siempre se inunda, tengo que salir con bota, es cuestión de costumbre. Si deja de llover hoy a la tarde se desagota el agua, mínimo cuatro horas", añadió.