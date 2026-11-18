El insólito momento se vivió en Duro de Domar, donde Antonio Aracre arrancó su descargo señalando que él no sabía qué hacer cuando "Pablo por ahí amenaza que te va a dar un golpe, una trompada", cosa que no había ocurrido.
En la noche de C5N, Pablo Duggan tuvo que lidiar con un altercado entre sus panelistas que se inició cuando Aracre contó el temor que le tiene a Ladaga.
El insólito momento se vivió en Duro de Domar, donde Antonio Aracre arrancó su descargo señalando que él no sabía qué hacer cuando "Pablo por ahí amenaza que te va a dar un golpe, una trompada", cosa que no había ocurrido.
El propio aludido levantó la mano y la voz, reclamando una rectificación, señalando que nunca había ocurrido algo semejante como un intento de agresión de su parte.
Apurado por Pablo Duggan quien se dio cuenta de lo desproporcionado del reclamo, Aracre reconoció que Ladaga jamás lo había amenazado sino que es eso lo que le escribían en las redes sociales.
"Qué lástima que Ladaga no te haya pegado una piña" dijo Aracre que le escriben en sus cuentas, como si fuera suficiente explicación para acusar a su compañero de panel.
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