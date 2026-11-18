El ridículo argumento de Antonio Aracre para acusar a Pablo Ladaga de querer pegarle En la noche de C5N, Pablo Duggan tuvo que lidiar con un altercado entre sus panelistas que se inició cuando Aracre contó el temor que le tiene a Ladaga. Agregar C5N en









ARACRE SE LA QUISO PUDRIR A LADAGA: 'USTED TIENE QUE ARREPENTIRSE' VERSIÓN DURO DE DOMAR-"Mil veces, cuando Pablo por ahí amenaza que te va a dar un golpe, una trompada..."+"No, pará... No te voy a permitir que seas un mentiroso... Tenés que corregirte con lo que acabas de decir"-"No me voy a corregir nada" — Revolución Popular (@RPN_Oficial) November 18, 2026 El insólito momento se vivió en Duro de Domar, donde Antonio Aracre arrancó su descargo señalando que él no sabía qué hacer cuando "Pablo por ahí amenaza que te va a dar un golpe, una trompada", cosa que no había ocurrido.

El propio aludido levantó la mano y la voz, reclamando una rectificación, señalando que nunca había ocurrido algo semejante como un intento de agresión de su parte.

El verdadero motivo Apurado por Pablo Duggan quien se dio cuenta de lo desproporcionado del reclamo, Aracre reconoció que Ladaga jamás lo había amenazado sino que es eso lo que le escribían en las redes sociales.