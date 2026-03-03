Jorge Macri se comprometió con los damnificados del derrumbe en Parque Patricios: "Vamos a garantizar su alojamiento"

El Jefe de Gobierno porteño también brindó detalles sobre el operativo de emergencia desplegado durante este martes ante el colapso del estacionamiento del edificio.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, se comprometió este martes por la tarde a "garantizar el alojamiento de cada una de las personas afectadas" por el derrumbe del estacionamiento del edificio ubicado en el barrio de Parque Patricios , sucedido durante la madrugada.

"Ante el derrumbe ocurrido durante la madrugada en el complejo habitacional 'Estación Buenos Aires' del plan ProCreAr, vamos a garantizar el alojamiento a cada una de las personas afectadas", aseguró Macri mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X. "Funcionarios de la Ciudad, a través de las Secretarías de Gobierno y Desarrollo Humano y Hábitat, se están ocupando para que todos los vecinos tengan donde pasar la noche mientras no puedan volver a sus viviendas" , agregó el Jefe de Gobierno porteño.

Además, Macri brindó información sobre el estado actual del edificio en el cual esta madrugada colapsó su estacionamiento por causas hasta ahora desconocidas, pero que la Justicia mantiene varias hipótesis al respecto. "Un informe técnico preliminar de Bomberos, Defensa Civil y Guardia de Auxilio determinó que el derrumbe afectó las columnas del subsuelo y la planta baja de estos edificios" , sostuvo un comunicado oficial del Gobierno de la Ciudad.

"Existe un potencial riesgo de estructural , ya que la losa estaba conectada con las columnas y les proporcionaba rigidez, impidiendo que se doblen", detallaron en relación al riesgo que implica el edificio. "Por eso los evacuados no podrán regresar a sus departamentos hasta tanto la empresa constructora y el administrador vuelvan a verificar el estado de los edificios y realicen de manera urgente un plan de recomposición de seguridad estructural en las áreas afectadas", concluyeron.

Los vecinos del edificio derrumbado este martes en Parque Patricios , que dejó como saldo a unas 500 personas afectadas, manifestaron su malestar contra el administrador del consorcio , a quien responsabilizaron por los problemas de filtraciones y estructura que derivaron en el incidente.

Teresa, una de las habitantes afectadas, habló con el periodista de C5N Adrián Salonia y relató su experiencia. "Acá hay un culpable, se llama Julio Fernández. Si me está viendo, sos vos el culpable. No supervisás nada, no mostrás la factura. Administro un montón de edificios acá y le aviso a todos los vecinos que nadie lo contrate, porque es un inoperante, un irresponsable. Me dijo que esto le podía haber pasado a cualquiera, pero nos pasó a nosotros", expresó.

Otra vecina también apuntó contra el hombre. "Hace cinco años que vivo acá en el barrio, hace cinco años que en el sector dos el señor Julio Fernández nos robó toda la plata. Tengo una denuncia hecha en Defensa del Consumidor donde él dijo que no era el administrador", señaló.

"Somos un fideicomiso, no es administrador. Por eso nos robó. Tuvo el derecho de robarnos toda la plata. Así está, cinco años de no mantenimiento de nuestros edificios, de nuestras cocheras. Él es el responsable y también Constructora Sudamericana (Cosud), que se lava las manos", cerró.