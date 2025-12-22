Advierten que el cambio climático impacta en el desarrollo del feto y reduce la estatura infantil

22 de diciembre de 2025 Inicio
Un estudio de la Universidad de California en Santa Bárbara demostró que los niños expuestos a altos niveles de calor y humedad durante cada trimestre de gestación presentan una talla un 13% inferior a la esperada para su edad.

La crisis climática está comprometiendo el desarrollo humano.

Un estudio de la Universidad de California en Santa Bárbara advierte que millones de niños corren el riesgo de sufrir retraso en el crecimiento si persisten las emisiones de gases de efecto invernadero. La investigación, publicada en Science Advances, revela que el peligro del clima extremo fue subestimado al no considerar el factor de la humedad, que potencia drásticamente el impacto del calor en el desarrollo fetal y neonatal.

El informe concluye que la humedad agrava los efectos del calor porque impide que el cuerpo se enfríe mediante la evaporación del sudor. Según la autora principal, Katie McMahon, "todo ese calor se acumula en nuestro cuerpo y provoca estrés térmico", una condición que afecta especialmente a las mujeres embarazadas debido a cambios hormonales y físicos. Este estrés térmico puede adelantar el parto y generar secuelas de salud infantil difíciles de revertir.

Los investigadores detectaron que los niños expuestos a altos niveles de calor y humedad durante cada trimestre de gestación presentan una talla un 13% inferior a la esperada para su edad. Por el contrario, la exposición únicamente al calor extremo seco solo redujo la talla en un 1%. Esta diferencia evidencia que el impacto de las condiciones climáticas en la salud infantil va mucho más allá de las cifras de mortalidad documentadas por organismos como la OMS.

Bajo un escenario de altas emisiones para el año 2050, se estima que solo en el sur de Asia unos 3,5 millones de niños habrán sufrido retraso en el crecimiento por esta causa. McMahon sostiene que centrarse exclusivamente en los fallecimientos es un error de diagnóstico, ya que "el tiempo extremo perjudica a mucha más gente de la que mata", afectando la calidad de vida y el desarrollo físico de las nuevas generaciones de manera permanente.

El contexto global refuerza la gravedad del estudio: durante el último verano europeo, las olas de calor causaron 24.400 muertes, de las cuales 16.500 habrían sido evitables sin el calentamiento global. Los científicos advierten que, incluso si se lograra limitar el aumento de la temperatura a 2°C por encima de los niveles preindustriales, regiones densamente pobladas como Asia meridional seguirán enfrentando episodios de calor mortales cada año.

Finalmente, los expertos alertan que el calor extremo no solo agrava enfermedades crónicas como la diabetes o el asma, sino que está moldeando la salud estructural de la población futura. El estudio concluye que el retraso en el crecimiento es un indicador crónico de salud que demuestra cómo la crisis climática está comprometiendo el desarrollo humano desde las etapas más tempranas de la vida.

