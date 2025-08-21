La última encuesta en Provincia de Buenos Aires para septiembre da como ganador a un candidato por casi 20 puntos

Un estudio midió la intención de voto del electorado bonaerense entre los principales espacios políticos para los comicios legislativos provinciales y nacionales, donde Fuerza Patria y La Libertad Avanza polarizan los resultados. La situación en la Primera y Tercera Sección Electoral.

Una reciente encuesta analizó el escenario electoral en la Provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas bonaerenses de septiembre , y nacionales de octubre . El estudio midió la intención de voto de los bonaerense entre los principales espacios políticos para los comicios , donde Fuerza Patria (FP) y La Libertad Avanza (LLA) polarizan los resultados y uno de ellos saca una ventaja de 6 puntos.

Hagman, de cara a octubre: "El objetivo es aumentar la bancada en oposición a Milei"

En primer término, el trabajo elaborado por CB Consultora consultó ¿qué espacio votaría en las próximas elecciones provinciales legislativas del 7 de septiembre? En este marco, los candidatos de Fuerza Patria obtienen el 41,3% de los votos, contra un 39,1% de LLA.

Al momento del desglose entre las dos principales secciones electorales, los resultados se modifican. En la Primera los libertarios alcanzan un 40,3% de intención de voto (contra un 38% de FP).

La lista de La Libertad Avanza está encabezada por el actual intendente de 3 de Febrero, Diego Valenzuela , seguido de María Luz Bambaci, Luciano Olivera, Marisa Pirillo, Luis Palomino, Claudia del Valle, Roberto Costa y Marina Casaretto.

Por su parte, en Fuerza Patria figuran el actual ministro de de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis , junto a Malena Galmarini, Mario Ishii, Mónica Macha, Roxana López, Fernando Coronel y Marina Salzmann.

1 sección

Mientras que en la Tercera, el peronismo está primero por un amplia diferencia: 51,4% contra un 32,7% de los libertarios, casi 20 puntos de diferencia.

En uno de los conglomerados con mayor población en la provincia de Buenos Aires, Fuerza Patria armó una lista integrada por la actual vicegobernadora, Verónica Magario, seguido de Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza, Mariano Cascallares y Ayelén Rasquetti.

Por su parte, en la boleta violeta, tras alcanzar un acuerdo político con el PRO, La Libertad Avanza postula al excomisario bonaerense Maximiliano Bondarenko, junto a María Sotolano, Luis Ontiveros, Florencia Retamoso, Nahuel Sotelo.

provincia 3era sección

Qué dicen las encuestas para las elecciones de octubre en Provincia

El estudio de CB Consultora también consultó al electorado bonaerense por los comicios legislativos nacionales. Allí la situación es favorable para la lista libertaria, encabezada por José Luis Espert, que obtendría un 37,9%; contra un 31,% de Fuerza Patria, cuyo primer candidato es el excanciller Jorge Taiana.