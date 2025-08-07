Tras declarar en el juicio, Mariano Peluffo respaldó a Julieta Prandi: "Vi lo que sufrió y sufre"

El conductor, que trabaja en radio con la actriz hace casi seis años, relató en C5N situaciones de violencia psicológica y económica por parte de Claudio Contardi. "Los que estamos cerca vimos las consecuencias, el trauma y los efectos que causa", sostuvo.

El conductor Mariano Peluffo respaldó a Julieta Prandi, quien este miércoles declaró en la primera jornada del juicio por abuso sexual contra su exmarido Claudio Contardi, y aseguró que vio "las consecuencias, el trauma y los efectos" , que le causaron las situaciones de violencia psicológica y económica que vivió.

El conductor brindó su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Campana y apoyó la declaración de Prandi. "Con Juli ya hace casi seis años que estamos todos los días juntos en radio, tres horas por día. Es un vínculo que te lleva a estar al tanto de todo", afirmó a Mañanas Argentinas por C5N.

"De alguna manera, vivimos un montón de situaciones por proximidad: angustia, cuestiones con los chicos, instancias en la Justicia que le venían para atrás, le costaba elevar estos juicios. Me parece que son los momentos en los que hay que estar", explicó. En ese sentido, Peluffo señaló que se sentó a declarar "con mucha tranquilidad".

" Lo que yo conté es lo que vi que Juli sufrió , lo que veo que sufre hoy aunque esté mucho más entera, haciendo malabares con la plata. Ayer el abogado defensor me dice: '¿Dónde viste violencia económica?'. Díganme dónde no hay violencia económica si en cinco años no podés acercar $1.000 para comprar unas galletitas ", cuestionó.

El conductor señaló que, aunque las situaciones de violencia de género siempre se dan "puertas adentro", "los que estamos cerca de Juli vimos las consecuencias, el trauma y los efectos que causa. Esto ocurre cada día, cada semana un cachito más, se va corriendo la línea. Quien lo padece lo va naturalizando", expresó.

También indicó que había notado "cosas que me hacían ruido" aún antes de compartir un trabajo diario con Prandi, cuando coincidían en la conducción de algún evento. "Pero del lado de quien lo tiene naturalizado hay una cierta justificación que apaga un poco todo. Uno más o menos la ve de afuera, pero es muy difícil intervenir", lamentó.

"Uno empieza a entender que, por más que te digan algo desde afuera, hasta que vos no lo ves y sacás la cabeza de adentro del lavarropas es lo mismo que nada. Te vas aislando de todo. Hay un momento donde terminás bajando la guardia y te entregás. Julieta decía: 'Prefiero estar muerta'", recordó.

Peluffo contó que Prandi está "entera, con la angustia de volver a repasar todo esto una vez más". También remarcó que la actriz se sometió a "un montón de pericias", mientras que Contardi "se negó a hacérselas". "Esto es el final de una etapa y el principio de otra. Ya es un gran paso que esto se haya podido llegar a un juicio", concluyó.