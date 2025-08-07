8 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El peronismo porteño amplió su unidad y presentó la alianza Fuerza Patria en la Ciudad

El Partido Justicialista de la Ciudad, que conduce Mariano Recalde, integró a Juan Manuel Abal Medina y Guillermo Moreno en una alianza más amplia que en las elecciones de mayo. Patria Grande, el espacio de Juan Grabois, no formará parte del frente.

Por
Mariano Recalde

Mariano Recalde, senador, integrante de La Cámpora y presidente del PJ porteño.

El Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires cerró este jueves un frente de unidad amplio bajo el sello Fuerza Patria donde logró integrar a todos los espacios que compitieron por afuera en las elecciones legislativas de CABA del 18 de mayo. El dato llamativo es la ausencia de Patria Grande, el partido que lidera Juan Grabois.

san cayetano: de la periferia al centro, por pan y trabajo
Te puede interesar:

San Cayetano: de la periferia al centro, por Pan y Trabajo

"El peronismo, junto a otras fuerzas del campo nacional y popular, logró consolidar un frente electoral amplio con un objetivo común: frenar el ajuste de Milei, defender a los argentinos y trabajar en propuestas que les mejoren la vida", celebró el presidente del PJ porteño Mariano Recalde en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianorecalde/status/1953572897051611643&partner=&hide_thread=false

Luego del caótico cierre de listas de Provincia, en el Partido Justicialista de Ciudad se decidió ampliar la unidad con el objetivo de defender las bancas en el Congreso para darle pelea al oficialismo. De esta manera, sumaron al espacio del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, el del ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y al del referente de Unidad Popular, Claudio Lozano.

Cabe recordar que en mayo, en el armado electoral del peronismo confluyeron La Cámpora (Máximo Kirchner), el Frente Renovador (Sergio Massa), La Patria es el Otro (Axel Kicillof), Nuevo Espacio de Participación (Juan Manuel Olmos), Kolina, Partido Solidario, entre otros. La lista encabezada por Leandro Santoro finalizó en segundo lugar con el 27,35%. Pese a no alzarse con la victoria, fue una de las mejores elecciones de medio término en el distrito.

Fuerza Patria quedó integrada por el Partido Justicialista de la Capital Federal, el Partido Frente Renovador, el Partido de la Victoria, el Partido Nueva Dirigencia, el Partido Kolina, el Partido Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, el Partido Solidario, el Partido de la Concertación F.O.R.J.A., el Partido del Trabajo y del Pueblo, el Partido Avancemos por el Progreso Social, el Partido Principios y Valores, el Partido Seamos Libres, el Partido Frente Grande y el Partido Izquierda Popular.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se presentaron las alianzas para las elecciones de octubre.

Cierre de alianzas: el oficialismo y el peronismo presentaron sus frentes para los comicios de octubre

Un camión protagonizó un triple choque.

Recoleta: un camión chocó a tres autos, un árbol y se incrustó en un edificio

De qué se trata esta hermosa actividad que se puede hacer gratis en Buenos Aires..

Qué hacer gratis en Buenos Aires: el plan perfecto para ver el cielo de noche desde el Planetario

Dónde quedan estos dos destinos imperdibles cercanos a Buenos Aires.

Están cerca de Buenos Aires y son dos pueblos con mucho verde para hacer una escapada

Dónde probar el mejor chocolate con churros.

Las mejores 2 cafeterías de Buenos Aires para tomar chocolate con churros

Jorge Macri, Javier y Karina Milei.

El mensaje del PRO tras el acuerdo con LLA en la Ciudad: "Las ideas de la libertad nos unen"

Rating Cero

La conductora aseguró que es una gran gozadora de la vida.

"Eliminás bloqueos negativos": de qué se trata la antigua sabiduría que practica Moria Casán

A The Paper﻿ la protagonizará Domhnall Gleeson y regresará Oscar Martinez.
play

Llegó el primer tráiler de la serie spin-off de The Office y se confirmó un nuevo regreso

HBO Max ya no se podrá compartir con varias personas.

HBO Max confirmó el fin de las cuentas compartidas: desde cuándo copiará a Netflix y Disney+

Las redes sociales se llenaron de comentarios, memes y teorías sobre cómo se conocieron y si realmente están saliendo

¿Lamine Yamal y Nicki Nicole en pareja? Cuáles son los rumores que generan una relación inesperada

Un lanzamiento sueco de 2025 cargado de drama e intriga ya está disponible en Netflix.
play

De qué se trata Una vida honrada, la película sueca con ilusiones y mentiras que sorprende a todos en Netflix

Jey Mammon volverá a conducir un programa de televisión.

Jey Mammon vuelve a la televisión: cuándo y qué canal le abrió las puertas

últimas noticias

Mariano Recalde, senador, integrante de La Cámpora y presidente del PJ porteño.

El peronismo porteño amplió su unidad y presentó la alianza Fuerza Patria en la Ciudad

Hace 39 minutos
Mauricio Macri, presidente del PRO.

Mauricio Macri defendió el acuerdo con La Libertad Avanza: "El PRO tiene una misión que no dejará de cumplir"

Hace 45 minutos
Se presentaron las alianzas para las elecciones de octubre.

Cierre de alianzas: el oficialismo y el peronismo presentaron sus frentes para los comicios de octubre

Hace 1 hora
play

Germán Martínez, sobre los reveses del Gobierno en el Congreso: "Debemos aprovechar este momento"

Hace 2 horas
Megaoperativo de la Policía de la Ciudad contra los herederos de Dumbo

Megaoperativo de la Policía de la Ciudad contra los "herederos de Dumbo"

Hace 2 horas