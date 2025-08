“El abogado de Prandi dice que no, porque si los representantes privados también renuncian se declara la nulidad del juicio. La Fiscalía rechaza esto y afirma que se trata de una nueva manera dilatoria para no afrontar el juicio”, completó.

En pleno del cuarto intermedio, el abogado de Julieta Prandi habló con la prensa en la puerta del tribunal y aseguró que lo ocurrido es "un verdadero escándalo": "Hicieron un planteo que es totalmente dilatorio, que no tiene goyete por ningún lado. Hace 5 años que mi defendida está sufriendo el calvario judicial".

"La cuestión que está planteando ya fue resuelta hace un año, donde habían pedido ser juzgado por un tribunal ordinario. Lo resolvieron los jueces y 24 horas antes del juicio cambian el defensor para pedir que se suspenda el debate y hoy aparecen con una nueva defensa particular con un planteo absurdo y ridículo que ahora quieren ser juzgados por un tribunal popular", completó.

Prandi vs Contardi La actriz denunció violencia de género y económica de parte de su exmarido y padre de sus hijos. Redes Sociales

La conductora hizo público el horror que vivió junto a su marido con una denuncia primero en la Justicia, y que después se hizo pública en 2021, donde detalló que fue víctima de abuso sexual al menos por el lapso de 3 años.

Los cargos que le imputa la justicia son el abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con una serie de hechos reiterados. Esta situación de sometimiento habría provocado un grave daño en la salud mental de la mediática, según la acusación.

"Es horrible, pero un momento necesario. Se esperó mucho tiempo que llegara este momento que finalmente la justicia escuche, que de lugar y haga justicia de una vez. Confío en que los jueces van a escuchar la verdad y hacer su trabajo", señaló Prandi en las afueras del tribunal previo al comienzo de la audiencia.

Ante la consulta sobre un pedido de nulidad de juicio por parte del acusado, señaló: "No me sorprende nada de esa persona, espero cualquier cosa. Voy a pedir medidas de seguridad para mí y para mi familia".

Prandi, que está representada por el equipo del abogado Fernando Burlando, se espera que sea la primera en declarar, mientras que Contardi llega al juicio con un pedido de prisión domiciliaria y tobillera electrónica, el cual no se hizo efectivo. En la etapa de elevación a juicio, el magistrado Lautaro Marino le trabó un embargo de 100 millones de pesos, además de la prohibición de acercarse a 300 metros de la actriz.

La pareja se casó en 2011. Ella hizo una denuncia ante la Comisaría de la Mujer por la violencia económica y emocional que sufrió de parte de quien era su marido, que se enfrenta a una pena de 20 años de cárcel.

La palabra de Julieta Prandi

En la causa hay mensajes de texto y de audio, después de muchos años de no tener comunicación, que ella grabó y ahora serán revelados en la causa. Javier Baños es el abogado que llevó la causa adelante en todos estos años. "A mi sólo me importa que haya justicia. El juicio es por la violencia sexual que recibí. Va a tener que pagar, porque espero que la justicia esté a la altura de lo que es esta denuncia. Están las pericias psicológicas a las que me presté, me realicé, mientras la otra parte se negó".

"Espero una pena ejemplar en prisión, que sirva como precedente para todas las causas, de mujeres víctimas de violencia de género, incluso femicidios, y que al momento siguen obsoletas. Esto tendría que empezar a pasar en la justicia más seguido...Me costó meses y meses, en casación, yo le digo las casitas. Se conoce porque yo estoy en los medios", reconoció Prandi.

"Sin un abogado que te defienda, sin los medios económicos, no hay justicia. Mi peso en los medios me sirvió para darlo a conocer. Durante 5 años no recibí la cuota de alimentos, y terminé la parte civil con un acuerdo para tener salud... Tardé año y medio para volver a entrar a mi propia causa, lo que tardó un juez", remarcó la mujer.

Julieta habló del padre de sus hijos: "El título de padre de mis hijos le queda grande... son muchos más padres los del corazón. Es el padre biológico y después no hizo nada por sus hijos, y sus hijos no lo quieren ver". La tuvo dos hijos con Contari, Mateo y Rocco, de 14 y 10 años. "Estoy orgullosa, de la mamá y la mujer que soy hoy. Estoy tranquila", reflexionó la artista.

Aseguró que sus hijos "fueron las razón para escapar" de su casa horrorizada con una situación que le da mucho pudor. Además, reconoció que hay mucha gente que sabe lo que le pasó y que "van a estar en el juicio", y recordó que en ese tiempo hasta logró alejarla de sus padres más de 4 años. Hace 5 años está en pareja con el cantante Emanuel Ortega, hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar que la ayudó a salir adelante con "su amor".