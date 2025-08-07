Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 7 de agosto

El oficial del Banco Nación opera a $1.295 para la compra y $1.345 para la venta tras el desembolso de u$s2.000 millones del FMI, que llevó a las reservas a su nivel más alto en lo que va de la gestión Milei.

El dólar oficial sigue corrigiendo a la baja.

El dólar sigue a la baja: el oficial se alejó de los $1.400 y el blue ya es el más barato del mercado

Con el envío de dinero del Fondo, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó una entrevista el jueves donde minimizó la fuerte suba semana del dólar y advirtió que "se trata de exagerar la situación desde ciertos lados" .

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $286,24 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28 .

El dólar oficial cotiza a $1.306,93 para la compra y $1.346,52 para la venta .

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.295 para la compra y $1.345 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue se mueve a $1.300 para la compra y $1.320 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.748,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.337,94, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.334,88.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.362.