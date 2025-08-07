7 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 7 de agosto

El oficial del Banco Nación opera a $1.295 para la compra y $1.345 para la venta tras el desembolso de u$s2.000 millones del FMI, que llevó a las reservas a su nivel más alto en lo que va de la gestión Milei.

Por
El dólar oficial sigue corrigiendo a la baja.

El dólar oficial sigue corrigiendo a la baja.

Pexels
El dólar oficial retrocede luego de haberse acercado al techo de la banda de flotación definida por el Gobierno.
Te puede interesar:

El dólar sigue a la baja: el oficial se alejó de los $1.400 y el blue ya es el más barato del mercado

Con el envío de dinero del Fondo, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $286,24 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

dólar blue billetes divisas

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.306,93 para la compra y $1.346,52 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.295 para la compra y $1.345 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue se mueve a $1.300 para la compra y $1.320 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.748,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.337,94, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.334,88.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.362.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En el sector del consumo masivo ya avizoran la aparición del “desgramaje”, 

Se viene el "desgramaje", un viejo ardid conocido por los argentinos

El dólar oficial tuvo un inicio de semana calmo luego de una semana al rojo vivo.

El dólar bajó levemente tras el ingreso de los nuevos fondos del FMI

play

Roberto Feletti: "El Fondo hoy prácticamente le está diciendo al Gobierno lo que tiene que hacer"

Sigue la expectativa por el devenir del dólar oficial.

El dólar se mantuvo estable mientras que el blue presentó una leve baja

Desembolso del FMI, datos del Indec y expectativas del mercado : las claves económicas de la semana

Desembolso del FMI, datos del Indec y expectativas del mercado : las claves económicas de la semana

El dólar oficial tuvo una semana caliente.

Tras una semana de alta tensión, el dólar se acercó al techo de la banda: qué puede pasar este lunes

Rating Cero

En Netflix se sumaron nuevas series que están captando la atención de todos.
play

Este es el nuevo k-drama con abogados que llegó a Netflix y está siendo lo más elegido del momento

El artista sorprendió en redes sociales con un cambio de imagen.

La impresionante transformación de Ozuna: parece otra persona

La serie reconstruye con precisión forense un crimen que contó con múltiples elementos delictivos.
play

Está en Netflix, tiene solo 2 capítulos y la podés ver de un tirón

Marvel y Sony mantienen un firme hermetismo sobre las tramas, lo que incrementa la especulación del público.

¿Llega a Marvel? Qué dijo Sadie Sink sobre su posible participación en Spider-Man: Brand New Day

Leo Mattioli, entre la fama, el dolor y la tragedia: así fue la vida del León santafesino.
play

Leo Mattioli, entre la fama, el dolor y la tragedia: así fue la vida del "León santafesino"

play

Feroz enfrentamiento en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y cinco heridos

últimas noticias

Este futbolista fue varios años compañero de Messi en el Barcelona.

Ganó todo, fue compañero de Messi y su vida dio un vuelco tras ser acusado por agresión sexual

Hace 9 minutos
Esta salsa es genial para todo tipo de pastas.

En 20 minutos: cómo hacer una salsa natural y deliciosa para acompañar unas buenas pastas

Hace 14 minutos
play

La escalofriante hipótesis del fiscal sobre el asesino del adolescente hallado en la casa donde vivió Cerati

Hace 23 minutos
play
El abogado comparó la situación de Milei con la condena a Cristina Kirchner. 

Causa $LIBRA: Gil Domínguez aseguró que "Milei debería ser llamado a indagatoria"

Hace 38 minutos
Anses amplió la información de la Tarjeta Alimentar para este mes.

Tarjeta Alimentar de ANSES: todo lo que tenés que saber en agosto 2025

Hace 40 minutos