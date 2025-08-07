7 de agosto de 2025 Inicio
Continúa el juicio de Julieta Prandi contra su exmarido: declara Emanuel Ortega, actual pareja de la modelo

Además, se espera que declaren otros siete testigos, de la defensa y querella. Este viernes el juicio llegará a la instancia final, ya que se llevarán a cabo los alegatos del cierre.

Julieta Prandi denunció a Claudio Contardi, por violencia sexual, económica y emocional.

En el juicio de Julieta Prandi contra su exmariado, Claudio Contardi por violencia y abuso sexual, continúa este jueves con la declaración de ocho testigos, entre ellos, el cantante, Emanuel Ortega, actual pareja de la modelo.

Tras declarar en el juicio, Peluffo respaldó a Prandi: "Vi lo que sufrió y sufre"

En la primera audiencia, el imputado fue el primero en declarar y negó las acusaciones en su contra. Por su parte, la actriz dio su testimonio y aportó detalles de cómo era el vínculo con Contardi, los abusos que sufrió y la violencia psicológica que ejerció sobre ella y se quebró ante el tribunal al contar los detalles del calvario que vivió. “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones. Yo sentía que me iba a matar si no tenía relaciones con él”, aseguró.

En la segunda audiencia, que se llevará a cabo este jueves, se espera que testigos, de la defensa y querella, presten testimonial frente a los jueces Daniel Répolo, Lucia Leiro y Mariano Aguilar, confirmó el abogado Javier Ignacio Baños.

Entre ellos, se destacan Ángel Orlando Pelozo, un guardia de seguridad del barrio Septiembre, en Escobar, donde vivía el exmatrimonio, hablará una amiga de la conductora, tres peritos más aportarán su testimonio en el marco de la causa. Por la tarde, cerca de las 14, se espera la presencia del músico, como testigo, quien dará cuentas de cómo fue la relación del exmatrimonio en el último tiempo.

También se presentará una pericia oficial donde dan cuenta que la conductora tiene severas secuelas a raíz de haber vivido reiterados abusos sexuales por parte de su expareja.

Para este viernes el juicio estaría llegando a la instancia final ya que se desarrollarán los alegatos de cierre, donde todas las partes expondrán su visión de los hechos, interpretarán las pruebas presentadas y solicitarán una condena o decisión favorable.

Cómo fue la primera audiencia del juicio de Julieta Prandi contra su exmarido

Este miércoles inició el debate oral donde se vivieron momentos de tensión y mucha angustia debido a que Claudio Contardi declaró y aseguró que las relaciones “fueron consentidas” y que la mujer “miente” ya que según su opinión tiene un “interés económico”.

De todas maneas, la calificación en su contra es la de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental.

Los hermanos Nicolás y Tomás Nitzcamer, patrocinantes de Contardi, presentaron un pedido de nulidad ante los magistrados para que el empresario gastronómico afronte un juicio por jurados populares.

Por el lado de la modelo, también declaró el excompañero y conductor, Mariano Peluffo. “Había un ambiente muy tenso, ella había pedido que su ex no estuviera, pero hay una cuestión legal. Entonces los separaba un biombo para que no tuvieran contacto. Yo conté lo que viví al lado de Juli”, declaró Peluffo ante la prensa post declaración judicial.

La actriz denunció violencia de género y económica de parte de su exmarido y padre de sus hijos.

Comienza el juicio de Julieta Prandi contra su exmarido Claudio Contardi por abuso sexual agravado

