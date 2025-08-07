Megaoperativo de la Policía de la Ciudad contra los "herederos de Dumbo"

La investigación, que se extendió durante dos meses, fue llevada adelante por la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur de la Policía de la Ciudad.

En la tarde de este jueves comenzó un operativo policial que continúa durante la noche en el cual se produjeron 30 allanamientos (28 en el Barrio Mugica, 3 en Zavaleta , 2 en barrio Inta y 2 en el barrio 1.11.14)

En el mismo, participaron 400 policías de las brigadas de Investigaciones, Policía Barrial, Grupos Especiales, Cibercrimen, Escuadrón Aéreo, motorizada, División Intervenciones Rápidas (DIR), la Dirección de Operaciones Urbanas de Contención, Comunal, Canes, Tecnologías Aplicadas y Alcaidías. Tomaron intervención, además, 50 vehículos entre móviles y motos y 2 helicópteros.

La investigación, que se extendió durante dos meses, fue llevada adelante por la División Investigaciones Antidroga s Zona Sur de la Policía de la Ciudad, con tareas encubiertas, filmaciones, seguimientos y el uso de la figura del "agente revelador".

Los allanamientos fueron monitoreados desde el Instituto Superior de Seguridad Pública por el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez , el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, el jefe de la Policía de la Ciudad Diego Casaló.

Según se determinó, los compradores ingresaban a los distintos edificios del complejo, conocidos como “plateas”, bajo la supervisión de "soldaditos" o "alertadores", y una vez autorizados accedían a los departamentos donde concretaban la compra de las sustancias.

Las organizaciones criminales estaban conformadas por clanes familiares que comercializaban pasta base, cocaína y marihuana. La investigación determinó que la droga era provista desde los barrios Zavaleta y la Villa 1-11-14, lugares que fueron incluidos en la pesquisa.

Los involucrados son los sucesores del narco conocido como “Dumbo”, quien lideró durante años una organización criminal dedicada a la venta de drogas en el barrio Padre Mugica de Villa Lugano.

Los allanamientos fueron solicitados por la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), a cargo de la fiscal Cecilia Amil Martín.