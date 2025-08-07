IR A
Jey Mammon vuelve a la televisión: cuándo y qué canal le abrió las puertas

El conductor fue convocado para llevar adelante un nuevo talk show que competirá directamente con Mario Pergolini.

Jey Mammon volverá a conducir un programa de televisión.

El conductor Jey Mammon vuelve a la televisión luego de sus problemas legales y tendrá la oportunidad de estar al frente de un flamante talk show que confirma la corriente argentina por copiar los exitosos formatos estadounidenses.

La noticia fue confirmada por el propio conductor en su cuenta de Instagram, donde decidió borrar todas sus publicaciones y compartió un video con lo que será el jingle del programa. "Ahora sí, aquí voy. ¡Arrancamos el lunes! Sí, sí, este lunes. Lunes 11 a las 23:30 hrs por El Nueve. Estreno. Medianoche con Jey", escribió.

Medianoche con Jey irá de lunes a viernes a las 23:30 hrs y será una nueva copia de los talk shows estadounidenses que están al aire hace muchos años. Así son los casos de The Tonight Show starring Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel Live!, The Late Show with Stephen Colbert y Late Night with Seth Meyers, entre muchos otros.

Sergio Lapegüe volvió a la televisión y habló sobre su problema de salud.

