"Eliminás bloqueos negativos": de qué se trata la antigua sabiduría que practica Moria Casán

La actriz Moria Casán contó que practica la Cábala o Kabbalah, una antigua ciencia judía que estudia la relación entre lo divino y humano, y que busca comprender el universo y el propósito de la vida.
La actriz contó que practica una filosofía judía que también siguen otros famosos como Madonna, Demi Moore y Mick Jagger.
La actriz Moria Casán contó que practica la Cábala o Kabbalah, una antigua ciencia judía que estudia la relación entre lo divino y humano, y que busca comprender el universo y el propósito de la vida.
"Nunca castineé. Todo me vino titireteado por el universo, como una cosa muy mágica”, dijo La One, sobre la filosofía que siguen otros famosos como Madonna, Demi Moore, y Mick Jagger.
En el programa Otro día perdido, en El Trece, con la conducción de Mario Pergolini, la exvedette se explayó sobre sus creencias que llevaron al lugar que ocupa hoy en el espectáculo. Y contó que todo comenzó con la lectura del libro El Zohar, un texto fundamental de la tradición mística judía.
El ejemplar llegó a sus manos cuando hacía Incorrectas, en América, en 2018: “Me lo mandaron los de la Kabbalah porque dicen que las personas con llegada y liderazgo tienen que tenerlo”, contó la diva.
Agregó: “Te da un gran bienestar, eliminas bloqueos negativos”. En este sentido, contó que a medida que fue leyendo comprendió el porqué de todo lo que había vivido, y entendió cómo su paso por los medios se fue dando de forma "natural".
últimas noticias
La Justicia declaró nula la causa del "Operativo puf" por ausencia de delitoHace 9 minutos
Horóscopo de hoy, viernes 8 de agostoHace 20 minutos
"Eliminás bloqueos negativos": de qué se trata la antigua sabiduría que practica Moria CasánHace 24 minutos
Llegó el primer tráiler de la serie spin-off de The Office y se confirmó un nuevo regresoHace 29 minutos
El Banco Central aprobó el uso de cheques electrónicos en dólaresHace 46 minutos