"Eliminás bloqueos negativos": de qué se trata la antigua sabiduría que practica Moria Casán La actriz contó que practica una filosofía judía que también siguen otros famosos como Madonna, Demi Moore y Mick Jagger.







La conductora aseguró que es una gran gozadora de la vida. Redes Sociales

La actriz Moria Casán contó que practica la Cábala o Kabbalah, una antigua ciencia judía que estudia la relación entre lo divino y humano, y que busca comprender el universo y el propósito de la vida.

"Nunca castineé. Todo me vino titireteado por el universo, como una cosa muy mágica”, dijo La One, sobre la filosofía que siguen otros famosos como Madonna, Demi Moore, y Mick Jagger.

En el programa Otro día perdido, en El Trece, con la conducción de Mario Pergolini, la exvedette se explayó sobre sus creencias que llevaron al lugar que ocupa hoy en el espectáculo. Y contó que todo comenzó con la lectura del libro El Zohar, un texto fundamental de la tradición mística judía.

Embed Moria Casán habló sobre el carácter lúdico que tiene su vida y de cómo le sirve estudiar la Kabbalah: "soy una gran gozadora, no manejo la culpa". #lovieneltrece #OtroDíaPerdido @otrodiaperdidok pic.twitter.com/g9UMuZquOY — eltrece (@eltreceoficial) August 7, 2025 El ejemplar llegó a sus manos cuando hacía Incorrectas, en América, en 2018: “Me lo mandaron los de la Kabbalah porque dicen que las personas con llegada y liderazgo tienen que tenerlo”, contó la diva.