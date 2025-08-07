Las reservas del Banco Central volvieron al caer: en tres días ya bajaron u$s1.282 millones La entidad que lidera Santiago Bausili informó que hoy cayeron en u$s400 millones las reservas brutas y continúa con su tendencia bajista: la caída en los últimos tres días ya equivale a dos tercios del último desembolso del FMI. Por







El Banco Central volvió a sufrir una sangría en sus reservas brutas. Reuters

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) cayeron este jueves u$s400 millones y cerraron la jornada en u$s41.741 millones en la tercera jornada consecutiva con tendencia a la baja.

La entidad que preside Santiago Bausili anunció que en los últimas tres ruedas, los activos internacionales se hundieron u$s1.282 millones tras el pago de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI) y la caída de cotizaciones. Se trata de una baja del 65% del último desembolso del organismo multilateral que fue de u$s2.000 millones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BancoCentral_AR/status/1953546716357222646&partner=&hide_thread=false #DataBCRA | Encontrá la lista de #PrincipalesVariables en: https://t.co/g9kLlo9BtL#ReservasBCRA pic.twitter.com/JUAzK1KkUa — BCRA (@BancoCentral_AR) August 7, 2025 De esta manera el stock de divisas internacionales del Banco Central argentino vuelve a a la zona de los u$s40.000 millones, luego de engrosar las reservas con el desembolso del FMI y alcanzar los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

De esta manera, las reservas del Banco Central cayeron en el día u$s400 millones. En el mes suben u$s2.877 millones En el año crecen u$s 12.134 millones.

