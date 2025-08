Comienza el juicio de Julieta Prandi contra su exmarido Claudio Contardi por abuso sexual agravado

"Antes de casarme yo firmé un poder general administrativo que lo revoqué cuando me fui de mi casa amenazada de muerte en 2019. Él cobraba y manejaba mi dinero y mis cuentas. Ha firmado en mi nombre, entonces, muchas cuestiones económicas las manejó él y yo me fui enterando con el correr de los años, entre ellas mi primer departamento", detalló Prandi al programa A la tarde, en América.

Esa vivienda que sirvió como parte de pago para un departamento más grande fue escriturado aún antes de casados a nombre de Contardi y su madre. Después de muchos años, Prandi denunció ante la justicia estos hechos y ella presentó pruebas, como audios, de él, donde le decía que se lo iba a devolver porque era suyo.

La palabra de Julieta Prandi

En la causa hay mensajes de texto y de audio, después de muchos años de no tener comunicación, que ella grabó y ahora serán revelados en la causa. Javier Baños es el abogado que llevó la causa adelante en todos estos años. "A mi sólo me importa que haya justicia. El juicio es por la violencia sexual que recibí. Va a tener que pagar, porque espero que la justicia esté a la altura de lo que es esta denuncia. Están las pericias psicológicas a las que me presté, me realicé, mientras la otra parte se nego".

"Espero una pena ejemplar en prisión, que sirva como precedente para todas las causas, de mujeres víctimas de violencia de género, incluso femicidios, y que al momento siguen obsoletas. Esto tendría que empezar a pasar en la justicia más seguido...Me costó meses y meses, en casación, yo le digo las casitas. Se conoce porque yo estoy en los medios", reconoció Prandi.

"Sin un abogado que te defienda, sin los medios económicos, no hay justicia. Mi peso en los medios me sirvió para darlo a conocer. Durante 5 años no recibí la cuota de alimentos, y terminé la parte civil con un acuerdo para tener salud... Tardé año y medio para volver a entrar a mi propia causa, lo que tardó un juez", remarcó la mujer.

Julieta habló del padre de sus hijos: "El título de padre de mis hijos le queda grande... son muchos más padres los del corazón. Es el padre biológico y después no hizo nada por sus hijos, y sus hijos no lo quieren ver". La tuvo dos hijos con Contari, Mateo y Rocco, de 14 y 10 años. "Estoy orgullosa, de la mamá y la mujer que soy hoy. Estoy tranquila", reflexionó la artista.

Aseguró que sus hijos "fueron las razón para escapar" de su casa horrorizada con una situación que le da mucho pudor. Además, reconoció que hay mucha gente que sabe lo que le pasó y que "van a estar en el juicio", y recordó que en ese tiempo hasta logró alejarla de sus padres más de 4 años. Hace 5 años está en pareja con el cantante Emanuel Ortega, hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar que la ayudó a salir adelante con "su amor".