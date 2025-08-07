Julieta Prandi, a la salida del juicio contra su exmarido: "Fue un calvario" La modelo aseguró que sintió alivio al poder contar la violencia económica, psicológica y económica que sufrió por parte de Claudio Contardi, el padre de sus dos hijos. Por







La modelo destacó el apoyo personal y profesional de su psicóloga que fue testigo en el juicio. Redes Sociales

La actriz Julieta Prandi habló a la salida de la segunda audiencia del juicio en contra de su exmarido, el empresario gastronómico Claudio Contardi, acusado de abuso sexual mientras estuvieron casados: "Fue un calvario", confesó.

El proceso que se lleva adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana debió pasar a un cuarto intermedio, este jueves, después del mediodía, por un escape de gas. “Siento mucho alivio porque finalmente pude hablar”, aseguró.

La conductora salió acompañada de su abogado, Javier Baños, y relató una vez más lo duro que fue revivir la violencia de género de parte del padre de sus hijos, Mateo y Rocco: “Fue traumático tener que pasar por todas estas pericias. Tardamos cinco años en llegar a esta instancia: un calvario judicial”.

Al momento de suspenderse el proceso judicial estaba declarando Ángel, un testigo propuesto por la defensa, que no hizo más que confirmar los dichos de Prandi, según aclaró el letrado de la mediática.

Embed EL EMOCIONANTE ENCUENTRO DE JULIETA PRANDI CON SU PSICÓLOGA@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/gkvtrxrlQG — América TV (@AmericaTV) August 7, 2025 En diálogo con Intrusos, en América, Julieta resaltó que su psicóloga fue una salvadora. La profesional fue la segunda persona que declaró este jueves, y fue fundamental a la hora de confirmar la violencia física, psicológica y económica que sufrió de parte de su exmarido.