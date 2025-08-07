De qué se trata Una vida honrada, la película sueca con ilusiones y mentiras que sorprende a todos en Netflix Un lanzamiento sorprendente llegó a la popular plataforma de streaming y es tendencia entre los suscriptores y usuarios de estos últimos meses.







Un lanzamiento sueco de 2025 cargado de drama e intriga ya está disponible en Netflix.

El catálogo de Netflix no para agrandarse últimamente, las series y las películas que se sumaron en los últimos meses son infernales, atraparon la atención de miles de suscriptores que convirtieron esta popular plataforma de streaming en la más consumida en el mundo entero.

Ahora, llegó a la gran N roja, Una vida honrada, la producción sueca que está siendo tendencia en este sitio web. Es un film lleno de drama e intriga, una mezcla explosiva que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te lo pierdas.

Sinopsis de Una vida honrada, la película tendencia en Netflix Simon llega a Lund lleno de expectativas y listo para que su vida realmente comience, pero rápidamente se decepciona con la facultad de derecho. Durante una violenta marcha de protesta conoce a la joven anarquista Max y se enamora. Ella lo deslumbra con un mundo de excesos, mentiras y enormes riesgos, y cuando él se da cuenta del daño causado, ya es demasiado tarde para escapar.

vida honrqada--- Tráiler de Una vida honrada Embed - UNA VIDA HONESTA Trailer (2025) SUBTITULADO / An Honest Life Trailer [HD] Netflix Reparto de Una vida honrada Nora Rios como Max

como Max Peter Andersson

Nathalie Merchant

Arvid von Heland

Fabian Hedlund

Lucas Grimstedt

Willy Ramnek

Simon Lööf como Simon

vida